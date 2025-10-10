Reciclaje, inserción laboral y soledad no deseada en el medio rural. Las tres peleas de Naturalia Bureba

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El proyecto de Compostaje Local y Economía Circular de Aspodemi y Naturalia Bureba hace balance de la primera fase de un proyecto que implica varias guerras abiertas: la inserción laboral en personas con diversidad funcional, la soledad no deseada en el medio rural, y la reutilización de la basura orgánica de los hogares. Se trata de la iniciativa que en abril de 2023 recibió 300.000 euros para su desarrollo dentro de la convocatoria Proyecto Demos de Fundación Cotec.

«Durante dos años se ha recopilado la información del proyecto a nivel interno y con colaboradores externos sobre el impacto que se genera a nivel técnico y social y podemos decir que este proyecto ha sido un éxito», señaló la coordinadora de proyectos de Fundación Cotec, María Peñate, quien recordó el objetivo de Proyecto Demos de «demostrar se pueden desarrollar proyectos de economía circular e innovación en el medio rural».

Durante el último año, un grupo de empleados del centro especial de empleo de Aspodemi han realizado una recogida puerta a puerta de la basura orgánica de ocho de los 18 ayuntamientos de la Mancomunidad Desfiladero y Bureba. «Era un proyecto piloto y al iniciar con la mitad de municipios podíamos ver el contraste de como afecta el proyecto realmente en la población», destacó el presidente de la Mancomunidad Desfiladero y Bureba, Juan Manuel Ramos.

La recogida puerta a puerta de la basura orgánica se realizó en 72 viviendas de mayores de 65 años. «No eran todos dependientes, pero sí nos permitía saber qué personas podían tener una situación de soledad no deseada, puesto que la recogida puerta a puerta la hacíamos dos veces por semana», señaló el director técnico de Naturalia Bureba, Alejandro García.

De forma paralela, los vecinos mejoraron en su costumbre del reciclaje de la basura del orgánico, gris, vidrio, papel y plástico. El proyecto busca ahora generalizar el compostaje y el desarrollo de un nuevo fertilizante natural generado a partir del residuo y que nutra los campos agrícolas de la zona. «En los modelos se busca la eficiencia, la empleabilidad, aquí se trabaja a nivel público y privado, se vuelca con la comunidad y los vecinos hay una parte social y ambiental, es un proyecto social en el que ahora queremos agrupar al sector agrario», señaló.

De esta manera se está trabajando con instituciones académicas y de investigación la fabricación de un bioestimulante que «permita regenerar los sueños y generar una independencia frente al fluctuante mercado de los fertilizantes», insistió García.

Composteras comunitarias, segundo paso

El proyecto ha solventado el problema del reciclaje de basura orgánica en unos 1.300 habitantes y lo que se busca es que sea extrapolable. «Ahora nos queda tirar de compostaje doméstico para lo que queremos crear composteras comunitarias en los pueblos y gestionar el residuo orgánico y ampliar el 'puerta a puerta' a todos los vecinos», explica el responsable de la mancomunidad. Una iniciativa que requerirá una inversión de unos 90.000 euros, tras dos años de desarrollo de un proyecto que ha sido satisfactorio. «Esto tiene continuidad, esto no muere aquí, vamos a tirar del carro» una vez que se ha demostrado que el reciclaje de la basura orgánica es viable también en el medio rural.

La iniciativa, que incluye inserción laboral de personas con capacidades diversas, seguimiento de la soledad no deseada, reciclaje y reutilización de residuos en el medio rural, se ha demostrado positiva y exportable. «Nos llaman de muchos sitios para dar charlas, hay demanda para venir a visitar el proyecto y valoran implantarlo en otros lugares», señalan desde Naturalia Bureba.