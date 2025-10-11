Así es La Trapera de Pradoluengo, el único doble finalista en los 'Oscar' de los campings de España

El camping La Trapera, en Pradoluengo ha sido seleccionado como finalista en dos de las seis categorías de los premios nacionales más prestigiosos del sector,ECB

Podría ser el mejor de España, pero, de momento, ya es muy bueno en dos de las mejores cualidades que pueden adornar a un camping, como son su encanto y su gastronomía.

El camping La Trapera de Pradoluengo resulta ser el único establecimiento de toda España que competirá en dos categorías distintas en la Gala de Campings de España 2025, los premios más reconocidos del sector a nivel nacional. Este alojamiento, miembro de la Asociación de Empresarios de Campings de Castilla y León (ASECAL), optará al galardón al “mejor pequeño camping con gran encanto” y al de “mejor restaurante de camping”.

Para la presidenta de la FEEC, Ana Beriain, este evento representa un reconocimiento al compromiso del sector. “Esta Gala supone el premio y la recompensa al trabajo desarrollado por cientos de empresarios del sector que están posicionando a los campings en el panorama nacional e internacional”, afirmó.

La ceremonia, organizada por la Federación Española de Campings (FEEC), se celebrará el próximo 27 de noviembre en Madrid. En total, 18 campings han sido seleccionados como finalistas en seis categorías. La presencia doble de La Trapera, que representa a Castilla y León en esta edición, lo resalta sobremanera dentro de la lista de los mejores lugares de acampada de todo el país.

Junto a este camping burgalés, el único de Castilla y León en los 'Oscars' de este tipo de alojamientos, sólo otras nueve comunidades logran representación en los premios. Andalucía y Cantabria cuentan también con más de una candidatura, aunque en su caso corresponden a campings diferentes. El listado se completa con aspirantes procedentes de Navarra, Aragón, Galicia, Murcia, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

La piscina comunitaria de La Trapera está abierta exclusivamente durante los meses de julio y agosto.ECB

Un camping con 'gran encanto'

La Trapera ha logrado situarse en una posición singular, en un sector donde cada detalle cuenta, por su propuesta integrada de alojamiento, entorno y gastronomía. Este camping, ubicado en plena Sierra de la Demanda, se aleja de los modelos convencionales y opta por enfocarse en ofrecer una excelente opción para el descanso y la tranquilidad, con lo mejor de la naturaleza de la Sierra de la Demanda a un paso, sin renunciar al confort incorporando unas instalaciones modernas que van desde parcelas amplias hasta suites con jacuzzi.

El recinto, diseñado con un enfoque que prioriza la experiencia del huésped que busca tranquilidad, ofrece opciones para distintos tipos de viajero. Los que prefieren acampar con sus propios medios cuentan con parcelas amplias y bien equipadas, próximas a un edificio de servicios central. Aquellos que buscan mayor comodidad pueden optar por bungalows tradicionales o las tiendas safari que trasladan el concepto de glamping a un entorno de montaña.

Para estancias más exclusivas, las suites incorporan una cocina completa, baño privado y un jacuzzi orientado al paisaje de la sierra, lo que ha reforzado su candidatura como pequeño camping con encanto.

Para chuparse los dedos

A mayores, La Trapera se ha colado entre los finalistas de los mejores campings de España por su oferta gastronómica, gracias a que el restaurante del complejo ha ganado protagonismo con una propuesta centrada en la cocina local, abierta tanto a huéspedes como a visitantes.

El chef Javier Andrade ha definido una línea culinaria basada en producto de cercanía, con carta de temporada y una ejecución que combina tradición y técnica. El comedor interior, el porche y el bar-cafetería completan un espacio que ha encontrado su lugar entre la oferta gastronómica de la zona y esa coherencia entre entorno, cocina y servicio ha sido determinante para que también compita en la categoría de mejor restaurante de camping.

La oferta vacacional de este camping-resort se completa con servicios cuidados como piscina estacional con cubierta, accesibilidad, conexión wifi, zonas comunes mantenidas y una política abierta a las mascotas, que pueden acompañar a sus dueños en todo el recinto. Esa vocación por integrar distintos perfiles de visitante ha permitido que el camping sea valorado como un destino apto tanto para familias como para quienes viajan solos, en pareja o con animales.

Adicionalmente, se ha tenido en cuenta a las personas con movilidad reducida para favorecer la accesibilidad e, incluso, los bungalows están adaptados para sillas de ruedas.

A una hora de Burgos y dos de Bilbao

La ubicación también juega un papel esencial. Pradoluengo se encuentra a 55 kilómetros de Burgos capital, un trayecto que se cubre en algo menos de una hora por la N-120. Desde Bilbao, la distancia es de 138 kilómetros, que se recorren en aproximadamente una hora y 45 minutos por la AP-68. Madrid queda a 303 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de poco más de tres horas por la A-1.

La Trapera se ubica en la parte alta de Pradoluengo y a corta distancia de senderos y pistas de montaña, por lo que es una base desde la que comenzar sus aventuras para quienes buscan moverse a pie o en bicicleta sin necesidad de vehículo.