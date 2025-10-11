De la Rosa reclama inversiones en el centro de salud de Espinosa y critica que el plan social de la Junta no llegue a Las Merindades

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, defendió este sábado la labor de Carlos Martínez como representante autonómico del partido en Europa en las negociaciones sobre la Política Agraria Común (PAC), al tiempo que cargó contra el Partido Popular por lo que calificó de "hipocresía" en su posicionamiento sobre esta política europea.

Durante una visita a la localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros, De la Rosa señaló que Martínez “es el líder de Castilla y León que más está haciendo en Europa” para promover una modificación de la actual propuesta de la PAC. En ese contexto, reprochó al eurodiputado y ex portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, que exija al Gobierno de España una revisión de la normativa mientras, dijo, forma parte del grupo político europeo que impulsó el actual marco.

“¿Pero quién ha hecho la nueva PAC? Quien ha hecho la propuesta de la PAC nada más que el grupo Popular Europeo y la Comisión Europea, que está integrada por el Partido Popular Europeo. Esto es el colmo de la hipocresía”, afirmó De la Rosa, quien insistió en que Carlos Martínez “mes tras mes, se dedica a convencer al PP europeo” de la necesidad de modificar el documento.

Además, afeó a De la Hoz el tono de sus críticas contra Martínez en un momento en el que el PP, recordó, está implicado en el juicio de la trama eólica. “Hombre, si debo hacer algún tipo de equiparación, ¿cómo podemos calificar al señor Mañueco? ¿Como el capo de la mafia de Sicilia y León, por ejemplo?”, remachó.

En Espinosa de los Monteros, acompañado por el alcalde de la localidad, Jean Paul Sánchez, y por el portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Jesús Puente, De la Rosa recorrió el municipio y visitó el centro de salud. Desde allí denunció la falta de ejecución del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de la Junta, que concluye en 2025. “Era un plan que tenía una periodicidad desde 2021 a 2025 y que a la vista está que las inversiones no llegan, no llegan a las comarcas, no llegan a los pueblos”, subrayó.