Luto en Salas de los Infantes por la muerte de un ciclista arandino tras sufrir un infarto

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Nada hacía presagiar que la duodécima edición de la Marcha de Montaña Demandasaurus, en Salas de los Infantes, acabaría antes de tiempo y de forma trágica. Lamentablemente, el repentino fallecimiento de un hombre de 60 años, vecino de Aranda de Duero, obligo este domingo a suspender la competición.

En un momento dado de la prueba, poco antes de las 12 del mediodía, el varón empezó a sentirse indispuesto. Fue entonces cuando se dio la voz de alarma a la sala de operaciones del 112 para solicitar asistencia sanitaria urgente al constatarse que había sufrido un infarto. Sin tiempo que perder, se trasladó la incidencia a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Según ha podido saber este periódico, el fallecido competía con un maillot del Club Ciclista Arandino y había acudido a Salas para participar en la BTT junto a su hijo. El joven, de hecho, estuvo presente mientras varias personas y personal de Cruz Roja intentaban reanimarle; primero con una RCP y posteriormente con un desfibrilador automático.

Dada la gravedad de los hechos, el Sacyl decidió enviar un helicóptero medicalizado. Desgraciadamente, ni el dispositivo preventivo instalado específicamente para el desarrollo de la BTT ni el personal sanitario lograron reanimar al hombre, cuya muerte se confirmó al cabo de una hora.

«Estamos en estado de shock», declaraba a este diario una de las asistentes a la Marcha Demandasaurus tras indicar que tanto la carrera como el resto de actividades paralelas se suspendieron «inmediatamente». En un abrir y cerrar de ojos, el ambiente festivo del fin de semana se teñiría completamente de luto cuando la organización confirmó la peor de las noticias. Fue entonces cuando se acordó guardar un minuto de silencio en memoria del finado.

Por su parte, en el Ayuntamiento de Salas celebró un pleno extraordinario a primera hora de la tarde en el que se acordó declarar luto oficial durante los días 13 y 14 de octubre. En base a ello, las banderas de todos los edificios municipales ondearán a media asta.

Aparte de mostrar sus «condolencias y solidaridad» a los familiares y amigos del fallecido, la Corporación salense decidió también suspender todos los actos programados durante los días de luto oficial. Además, se llevará a cabo un minuto de silencio este lunes, a las 12 del mediodía, en la plaza Jesús Aparicio.

En paralelo, el Ayuntamiento traslada su agradecimiento a los voluntarios, personal médico y participantes en la BTT que intentaron socorrer al hombre antes de su «triste fallecimiento». Asimismo, la alcaldesa de Salas, Ada Marcos, reconocía a este periódico que el municipio atraviesa un «momento muy duro» por este luctuoso suceso.