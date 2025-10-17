Los mejores ejemplos del emprendimiento en Burgos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Emprender sigue siendo un reto complicado, entre otros problemas, porque "no hay demasiadas ayudas directas", tal y como lamenta la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Burgos, Lucía Echevarrieta, por lo que todos los que apuestan por ello son "grandes valientes".

AJE ya tiene a los cuatro finalistas que optarán este año al Premio Joven Empresario: Elena Cebolla Manso tiene una empresa de marketing digital en Tubilla del Lago; Francisco Juez Carretón, al frente del centro auditivo Binarual, en Burgos; Jorge Miñón Martínez, responsable de Agre Solutions, una consultora de agricultura de precisión radicada en Ros, en el Valle de Santibáñez, y Adriana Peña Martínez, responsable de Ortomedicalcar, dedicada a la venta al por menor de aparatos médicos, ortopédicos.

Los finalistas salen de una criba realizada entre 14 candidaturas presentadas al concurso, en un proceso en el que ha sido "muy difícil" elegir a los candidatos finales. Y será el 13 de noviembre cuando se desvele el proyecto empresarial ganador en una gala que se celebrará en el salón de actos de Cultural Cordón.

El presidente de Sodebur, Carlos Galló, alabó la iniciativa, que lleva en marcha desde el año 1996, y la labor que realiza AJE en la provincia, una ayuda para que muchos jóvenes de la provincia puedan mostrar sus ideas. En este sentido, recordó que Burgos genera un montón de oportunidades para emprender, y recordó la gran apuesta que hace la Diputación de Burgos por el turismo como un motor de generación de oportunidades a través de los planes de sostenibilidad y Turismo. Y puso como ejemplos la gran acogida que ha tenido el barco del Sobrón, con más de 12.000 viajeros, el atractivo de Clunia o el geoparque de Las Loras.

Javier Cuasante, responsable del Área de Dinamismo Empresarial de la Fundación Caja de Burgos, resaltó la labor que realiza AJE con iniciativas de este tipo, que no solo sirven para acoger y destacar el talento emprendedor en la provincia, sino que sirven como referente "para motivar" a nuevos proyectos. Cuasante explicó que uno de los grandes desafíos para las pequeñas y medianas empresas de la provincia es el relevo generacional, que están "en una encrucijada" al no tener quién les releve. Por ello, los jóvenes "tienen un papel fundamental".

Aunque es cierto que la provincia presenta unos buenos datos económicos, entre los que recordó que está entre las diez de España con más renta per cápita o que la tasa de paro esté dos puntos por debajo de la media nacional, se "debe seguir trabajando" para generar nuevas oportunidades. Y el premio AJE es una de ellas.