Melgar de Fernamental: historia y naturaleza junto al Pisuerga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Melgar de Fernamental, localidad situada al noreste de la provincia de Burgos, se asienta en la comarca conocida como Odra Pisuerga, a unos 40 kilómetros de la capital burgalesa. Este municipio combina un pasado medieval con una estrecha vinculación al Canal de Castilla, integrando así historia, arquitectura y obra hidráulica en su identidad. La denominación de Melgar de Fernamental ha dado pie a múltiples hipótesis. Según la información publicada en la web municipal, "respecto a Fernamental, se atribuye al patronímico Armentález o Armentáriz, propio del fundador de la villa". Por otro lado, Melgar presenta diferentes teorías etimológicas, entre las que destacan la referencia a "mielga, alfalfa, u horca para levantar mieses", así como "amelga, una faja de terreno que el labrador señala para esparcir la simiente con igualdad y proporción". Otra interpretación sugiere su origen como "lugar alto para la vigilancia".

El núcleo de Melgar de Fernamental refleja su riqueza patrimonial y urbanística tanto en los testimonios arquitectónicos conservados como en los paisajes junto al río Pisuerga y las infraestructuras hidráulicas históricas asociadas al Canal de Castilla. Entre sus puntos de mayor interés sobresale la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, declarada Bien de Interés Cultural en 1992. Este templo se erigió sobre una iglesia románica datada del siglo XIII y todavía conserva algunos de sus elementos en la fachada principal. Es posible distinguir además detalles correspondientes a los estilos gótico (siglo XIV) y renacentista (siglo XVI), lo que atestigua la evolución arquitectónica de la villa.

En el ámbito religioso y cultural, Melgar de Fernamental cuenta con otros elementos destacados. Al norte del casco urbano, a unos tres kilómetros, se encuentra el santuario de Zorita, erigido en el siglo XII y representativo del románico en la provincia. Esta localidad se incorporó a Melgar de Fernamental entre los siglos XV y XVI. El santuario conserva un ábside semicircular dotado de tres ventanales. Por otra parte, en 1984 se levantó la ermita de San José, moderna edificación situada en una ubicación predominante entre Melgar y Zorita, desde donde se domina visualmente el ribazo del Cuérnago y el conjunto urbano principal.

Imagen de la ermita de Zorita.TURISMO BURGOS

Patrimonio civil de Melgar de Fernamental

En cuanto a la arquitectura civil, la Casa de los Palazuelos es uno de los ejemplos más significativos. Este inmueble resalta por mantener un escudo nobiliario datado en el siglo XVII, cimero de una fachada partida y rematada, síntoma del esplendor histórico alcanzado en la localidad. Asimismo, destaca la denominada Casa del Cordón, vinculada a la familia Ceballos hasta la Guerra Civil (1936-1939). Se estima que la construcción inicial de este edificio se produjo a mediados del siglo XVI.

Sobre su función original se barajan dos hipótesis: se habría empleado como hospital para peregrinos o, alternativamente, como morada de los señores de la villa. Actualmente, tras un proceso de rehabilitación, su uso se corresponde con las funciones de salón y teatro municipal. Otro ejemplo a remarcar en el ámbito civil es el propio edificio del Ayuntamiento, una referencia del estilo renacentista en Melgar, con fachada íntegramente ejecutada en piedra.

Imagen de la Casa de los Palazuelos.Ayuntamiento de Melgar de Fernamental.

El Canal de Castilla y el entorno natural

El río Pisuerga cruza Melgar de Fernamental, dotando al municipio de un carácter fluvial que ha condicionado la vida local durante siglos. Sin embargo, la relación más emblemática se establece con el Canal de Castilla, una de las principales infraestructuras hidráulicas ejecutadas en España entre los siglos XVIII y XIX. En el territorio de Melgar destaca el Acueducto de Abánades, también conocido como Acueducto del Rey. Esta obra, integrada por cinco arcadas, permite que las aguas del canal salven el río Valdavia en dirección a Palencia. Más adelante, tras cruzar el acueducto de Valderramiro, el enclave de la arqueta de Abánades marca otro punto de interés técnico en el recorrido.