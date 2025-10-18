El Correo de Burgos

Herido un motorista en Burgos

El accidente se produjo cuando circulaba por Espinosa de los Monteros

112 - Archivo

112 - Archivo

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Un motorista ha resultado herido en un accidente registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.36 horas, en la que se alertaba del accidente de un motorista en el kilómetro 6 de la carretera BU-571, en Espinosa de los Monteros. 

En el aviso se solicita asistencia sanitaria para el motorista ante la posibilidad de que se haya fracturado un brazo. El 1-1-2 ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. 

tracking