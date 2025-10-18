Herido un motorista en Burgos
El accidente se produjo cuando circulaba por Espinosa de los Monteros
Un motorista ha resultado herido en un accidente registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.36 horas, en la que se alertaba del accidente de un motorista en el kilómetro 6 de la carretera BU-571, en Espinosa de los Monteros.
En el aviso se solicita asistencia sanitaria para el motorista ante la posibilidad de que se haya fracturado un brazo. El 1-1-2 ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl.