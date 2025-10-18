Los servicios de emergencia se movilizan para rescatar a un hombre en el río en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia trabajan en el rescate de un hombre en el río, en Miranda de Ebro. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 18.48 horas en el que se alertaba de la presencia de un hombre en el río Ebro. El alertante informa de que se trata de un varón de unos 50 años que se encuentra dentro del agua, agarrado a una piedra en una zona de corriente y que aparentemente parece paralizado.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) se encarga de coordinar el rescata y localiza el punto exacto el incidente. Se ha trasladado aviso a los Bomberos de Miranda de Ebro, a la Policía Nacional, y a Policía Local de Miranda de Ebro y a Emergencias sanitarias Sacyl. Los servicios de emergencia trabajan en la zona.