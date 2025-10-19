Hontoria del Pinar, la reina resinera de Burgos: cuna histórica del sector en España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Hontoria del Pinar, situada a menos de 80 kilómetros al sureste de la ciudad de Burgos, destaca como referente en la historia del sector resinero en España. Este pequeño municipio cobija en su territorio enclaves como Aldea del Pinar y Navas del Pinar y se integra en la comarca de la Sierra de la Demanda y en la jurisdicción de Salas de los Infantes. Con acceso directo al parque natural del Cañón del Río Lobos, Hontoria del Pinar fue el lugar de fundación de la primera fábrica de resinas del país, marcando así un hito para la industria nacional y consolidando su relevancia histórica y económica.

El nombre de la villa proviene de su etimología histórica: "Hontoria", en referencia a la "fuente de oro", a la que se añadió posteriormente la referencia "del Pinar" en alusión a la extraordinaria presencia de pinos en la zona. El origen del municipio se remonta al siglo IX, cuando los primeros pobladores eligieron establecerse en este enclave, quedando su fundación, según diversas fuentes, dentro del contexto del condado de Lara en la primera década del siglo X, bajo la figura de Fernán González.

Desarrollo económico y auge resinero en Hontoria

A lo largo del siglo XIX, las actividades económicas principales giraron en torno a la carretería, la agricultura de cereal y, especialmente, la explotación del pino. En 1843, Pedro Egaña impulsó una auténtica revolución local con la creación de la primera fábrica española dedicada a la resina de pino, antecediendo a otras como las de Valladolid y Albacete. Durante décadas, la economía combinó la producción resinera con el cultivo de trigo, centeno, cebada y legumbres, y la cría de ganado vacuno y lanar. El dinámico comercio local también se apoyaba en la caza, la pesca fluvial y el importantísimo aprovechamiento forestal.

El crecimiento económico del municipio alcanzó un punto alto con la incorporación en 1929 de una estación de ferrocarril, incluida en la línea Santander-Mediterráneo, operativa hasta 1985. Esta infraestructura facilitó la salida de productos del sector secundario, entre los que sobresalía la madera y la resina de pino. Sin embargo, en el siglo XXI, el aprovechamiento resinero ha sufrido un claro retroceso, aunque se están anunciando iniciativas para su reactivación a lo largo de los próximos años.

Patrimonio industrial, arquitectónico y natural

El tejido patrimonial de Hontoria del Pinar conserva elementos clave de su pasado resinero e industrial. Entre los vestigios más destacados figura la antigua fábrica de destilación de resinas inaugurada en 1843, los molinos harineros y los lavaderos de caolín ubicados en Navas del Pinar. Esta riqueza patrimonial se complementa con valiosos elementos arquitectónicos y naturales.

Imagen del puente romano nevado.Ayuntamiento de Hontoria del Pinar

Entre los monumentos, resalta el puente romano sobre el río Lobos, conocido como 'Puente Campanario', testigo del paso romano por estas tierras. Los romanos no solo dejaron infraestructuras como este viaducto, sino también trazados de calzada y canalizaciones como la del canal de Ucero, que abastecía la villa de Uxama, hoy Burgo de Osma. La iglesia parroquial original, de planta románica y posteriores ampliaciones barrocas, se dedica a la Asunción de Nuestra Señora y destaca por su retablo del siglo XVII, así como por una imagen del Santo Sepulcro.

La ermita de San Juan, ejemplo de románico rural reformado en los siglos XVII y XVIII, conserva capiteles dobles con decoración vegetal y un campanil coronado por un retablo del Crucificado del siglo XIV. Otro de los puntos sobresalientes del término es el rollo jurisdiccional, especialmente concreto en el capitel corintio de origen romano que corona la picota. El entorno ofrece enclaves singulares como Cueva Negra y Cueva Blanca, complejos espeleológicos reservados a practicantes expertos, y la Fuentona Romana, fuente histórica ubicada junto al "barrio de abajo" en los márgenes del río Lobos.

Imagen de la ermita de San Juan.Ayuntamiento de Hontoria del Pinar

Hontoria del Pinar conserva un variado patrimonio que abarca desde el arte románico hasta la arqueología industrial. Los monumentos a destacar incluyen la iglesia parroquial, la ermita de San Juan, el rollo jurisdiccional, el puente romano, vestigios espeleológicos e históricos como la Fuentona Romana y, en el término de Navas del Pinar, los lavaderos de caolín. Todo ello convierte a la localidad en un destino recomendable tanto para el turismo cultural como para el ambiental.