Aciturri Aeroengines lanza un curso de formación con posibilidad de contratación en Ircio y Orón

Aciturri Aeroengines, suministrador de componentes para los principales fabricantes de motores aeronáuticos, lanza un nuevo proceso de formación en tecnologías metálicas, con especial enfoque en mecanizado, con el propósito de capacitar a profesionales del sector industrial y ofrecer oportunidades reales de empleo en Miranda de Ebro. Aciturri Aeroengines cuenta como socio académico con el Instituto Técnico Industrial de Miranda (ITM), centro local especializado en formación de profesionales para la industria.

El objetivo es capacitar a profesionales en tecnologías metálicas y mecanizado de precisión, fortaleciendo el tejido industrial local y fomentando el empleo estable en la zona.

La formación, de carácter gratuito, se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 18 de diciembre y compagina aspectos teóricos y prácticos y cuenta con una capacidad máxima de 20 participantes. Las personas que superen satisfactoriamente el programa tendrán la posibilidad de ser contratadas con un periodo inicial de seis meses de prueba y posterior contrato indefinido, en las plantas de la compañía de Ircio y Orón, en Miranda de Ebro (Burgos).

El curso, diseñado por Aciturri Aeroengines en colaboración con el Instituto Técnico Industrial, se desarrollará en las instalaciones del Instituto y en el centro de Aeroengines en Ircio.

El plazo de inscripción es del 20 al 28 de octubre, exclusivamente a través de la web: https://formacionaeroengines.com/

Para acceder es necesario contar con una experiencia profesional de al menos dos años en industria -preferiblemente en el sector metal-, dominio del español, disponibilidad para trabajar a turnos y vehículo propio. Además de la experiencia en fabricación mecánica en tecnologías metálicas, se valorarán especialmente las candidaturas de personas residentes en Miranda de Ebro y con titulación en Formación Profesional en ramas tecnológicas.

Para más información las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el equipo de Recursos Humanos de Aciturri Aeroengines a través del correo electrónico personas@aciturriaeroengines.com