Cinco escapadas por Burgos para disfrutar el fin de semana del cambio de hora

En pleno debate, otra vez, sobre la conveniencia o no del cambio de hora, que, sí o sí, se deberá hacer este próximo fin de semana, es una buena ocasión para hacer una escapada por la provincia de Burgos. La bajada de las temperaturas, aunque no tanto para la época del año, y la aparición de las, esperadas, lluvias, no debe ser un obstáculo para aprovechar el fin de semana y conocer alguno de estos rincones de la provincia burgalesa

Monasterio de Santo Domingo de SilosEduardo Margareto La Yecla y el Monasterio de Silos El Desfiladero de La Yecla es uno de los paisajes más impresionantes de Burgos. Un estrecho cañón de piedra caliza formado por el río El Cauce, donde pasarelas suspendidas permiten recorrerlo a pie entre paredes verticales.

A pocos kilómetros se encuentra el Monasterio de Santo Domingo de Silos, famoso por su claustro románico y los cantos gregorianos de los monjes. Una excursión perfecta para combinar naturaleza, arte y espiritualidad.

Imagen de la estatua de Félix Rodríguez de la Fuente con Poza de la Sal al fondo.ECB Páramo de Masa y Poza de la Sal

Espectacular imagen del Cañón del EbroECB Cañón del Río Ebro El Cañón del Ebro, entre Valdelateja y Orbaneja del Castillo, ofrece uno de los recorridos naturales más bellos del norte de España. Las paredes verticales esculpidas por el río Ebro, las cascadas y los miradores hacen de este entorno un destino imprescindible.

No te pierdas la Cascada de Orbaneja del Castillo, uno de los pueblos más pintorescos de la provincia.

Imagen de las Lagunas de Neila.ECB Lagunas de Neila En plena Sierra de la Demanda, las Lagunas de Neila forman un conjunto de origen glaciar rodeado de pinares y hayedos. Durante el otoño, el paisaje se tiñe de tonos ocres y dorados, convirtiéndose en uno de los lugares más fotogénicos de Burgos.

Hay varias rutas de senderismo señalizadas, como el sendero de las Lagunas Altas, con vistas espectaculares desde el mirador de San Francisco.