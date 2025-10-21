Cinco escapadas por Burgos para disfrutar el fin de semana del cambio de hora
El último fin de semana de octubre habrá cambio de hora y es una buena oportunidad para conocer algunos de los mejores rincones de la provincia de Burgos
En pleno debate, otra vez, sobre la conveniencia o no del cambio de hora, que, sí o sí, se deberá hacer este próximo fin de semana, es una buena ocasión para hacer una escapada por la provincia de Burgos. La bajada de las temperaturas, aunque no tanto para la época del año, y la aparición de las, esperadas, lluvias, no debe ser un obstáculo para aprovechar el fin de semana y conocer alguno de estos rincones de la provincia burgalesa
La Yecla y el Monasterio de Silos
El Desfiladero de La Yecla es uno de los paisajes más impresionantes de Burgos. Un estrecho cañón de piedra caliza formado por el río El Cauce, donde pasarelas suspendidas permiten recorrerlo a pie entre paredes verticales.
A pocos kilómetros se encuentra el Monasterio de Santo Domingo de Silos, famoso por su claustro románico y los cantos gregorianos de los monjes. Una excursión perfecta para combinar naturaleza, arte y espiritualidad.
Páramo de Masa y Poza de la Sal
Cañón del Río Ebro
El Cañón del Ebro, entre Valdelateja y Orbaneja del Castillo, ofrece uno de los recorridos naturales más bellos del norte de España. Las paredes verticales esculpidas por el río Ebro, las cascadas y los miradores hacen de este entorno un destino imprescindible.
No te pierdas la Cascada de Orbaneja del Castillo, uno de los pueblos más pintorescos de la provincia.
Lagunas de Neila
En plena Sierra de la Demanda, las Lagunas de Neila forman un conjunto de origen glaciar rodeado de pinares y hayedos. Durante el otoño, el paisaje se tiñe de tonos ocres y dorados, convirtiéndose en uno de los lugares más fotogénicos de Burgos.
Hay varias rutas de senderismo señalizadas, como el sendero de las Lagunas Altas, con vistas espectaculares desde el mirador de San Francisco.
Las Merindades: naturaleza y pueblos con encanto
La comarca de Las Merindades reúne algunos de los paisajes más variados de Castilla y León: montañas, cascadas, bosques y valles profundos.
Entre los lugares imprescindibles destacan la Cascada de Pedrosa de Tobalina, el Valle de Valdivielso, Frías (uno de los pueblos más bonitos de España) y el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil.
Ideal para una escapada de fin de semana con encanto.
