García ensalza la importante alianza fraguada entre Junta y Cámaras de Comercio para impulsar el tejido empresarial de la Comunidad

Acto de reconocimiento a la trayectoria profesional del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Miranda de Ebro (Burgos), Fernando Escobillas, con la presencia de la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y el presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León, Miguel Méndez Pozo, entre otros.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ensalzó la importancia de la alianza fraguada desde hace mucho tiempo entre la Junta y las Cámaras de Comercio con el fin de impulsar a las empresas y al tejido económico de la Comunidad, un compromiso compartido por parte del responsable del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

García participó en el acto de reconocimiento a la trayectoria profesional del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Miranda de Ebro (Burgos), Fernando Escobillas, donde la consejera remarcó que desde el Gobierno autonómico se mantiene la apuesta destaca por este municipio burgalés, así como el apoyo y atención a su tejido empresarial, dijo en compañía del presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, Antonio Miguel Méndez Pozo.

Ejemplarizó esa apuesta en la figura de Escobillas, a la que calificó como una persona con “calidad humana y compromiso”, al demostrar que se puede partir de una empresa local y llegar a un nivel de actuación internacional, con trabajo en todos los continentes, además de participar activamente en el mundo cameral en favor de la industria y la empresa de Castilla y León, añadió García.

La consejera subrayó el impulso que desde la Junta se realiza por la localidad, donde destaca su polígono industrial o el Programa Territorial de Fomento de Miranda, que supuso una inversión muy importante 56 millones de euros de la Junta de Castilla y León, al apostar por el centro tecnológico o el acompañamiento a las plataformas logísticas como puede ser la de Aldi, detalló.

Todo ello se enmarca en un “esfuerzo conjunto” realizado desde las cámaras de comercio y desde las empresas, el cual da sus resultados, ya que se establece esa situación “positiva” de empleo, con un descenso en el último año del desempleo de un 10,65 por ciento, o estar dos puntos por debajo de la media nacional en la tasa de paro en Miranda.

Leticia García también aprovechó para pedir al Ministerio de Industria que apueste por el polígono del Bullón, que lleva 20 años paralizado y que son 122 hectáreas “muy importantes" de suelo industrial para Miranda, quien explicó que, de cara al proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026, las inversiones aumentan en un 86 por ciento en comparación con el vigente, lo que se traduce en el avance positivo de su futuro, apostilló.

Labor reconocida

Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, Antonio Miguel Méndez Pozo, puso en valor la figura de Fernando Escobillas, quien se ha ganado el respeto de compañeros e instituciones como resultado de su trabajo y pelea por la ciudad de Miranda de Ebro, reconoció.

Además, aseguró que Escobillas ha luchado por el papel de las cámaras de comercio a través del “servicio que prestan al mundo de la economía de Castilla y León". “Los que somos sus amigos, y hemos peleado por tratar de mejorar las condiciones laborales, económicas y de riqueza en esta Comunidad, pues indudablemente es muy agradable poder venir aquí y reconocerlo. Creo que Fernando se merece todo”, aseveró Méndez Pozo.

Creer en Miranda

“Recibir el León de Oro de la ciudad de Miranda de Ebro, junto con la Placa, el Mercurio como Dios del Comercio, y la Medalla de la Cámara, es un honor que me emociona profundamente. No por lo que representa en sí, sino por lo que significa: el reconocimiento de una trayectoria compartida con muchas personas que han creído, trabajado y luchado por esta tierra a mi lado y yo al suyo”, aseguró Fernando Escobillas en su intervención.

Escobillas trasladó que desde que entré en el Plenario en 1991, y especialmente desde que asumió la Presidencia en 2006, ha intentado que la “Cámara fuera útil, cercana y comprometida”, quien puntualizó que el Vivero de Empresas es quizá el ejemplo “más visible de ese esfuerzo colectivo”.

En sus palabras, el galardonado agradeció a los empresarios que confían en la Cámara, así como a los equipos técnicos que “hacen posible lo imposible”. Este reconocimiento “no es solo mío. Es de todos los que creen en Miranda, en sus posibilidades, en su gente”. “Lo recibo con humildad, con gratitud y con el compromiso de seguir aportando, desde donde me toque, al futuro de esta ciudad y de esta Comunidad que tanto quiero”, aseveró Escobillas.