El ministro de Industria, Jordi Hereu, confía en que CyL lidere la reindustralización y la innovación.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este jueves en Miranda de Ebro (Burgos) que el Gobierno está en "pleno proceso" para transformar y reindustrializar España, que significa "más innovación, mejores salarios y más capacidad de exportación".

En ese proceso, a Castilla y León "le toca liderar la transformación industrial", ha subrayado. La Comunidad, para Hereu, "tiene ante sí una gran oportunidad" porque cuenta con factores como "suelo, sol, viento, que genera energía competitiva", y enlaza con el mejor proyecto para Castilla y León que encarna, ha dicho, el candidato a presidir la Junta de Castilla y León por el PSOE, Carlos Martínez.

Hereu ha realizado estas declaraciones momentos antes de comenzar la Conferencia Sectorial de Industria que se ha celebrado en el hotel Ciudad de Miranda de esta localidad de la provincia de Burgos.

En esta cita, el ministro ha participado junto al secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la mesa redonda 'Diálogo por la industria de Castilla y León'. Durante el encuentro, se ha subrayado la importancia del acuerdo entre instituciones, la patronal y los trabajadores para garantizar el futuro de Castilla y León con la industria como eje localizador frente a la despoblación.

El ministro de Industria ha hablado de la apuesta que hizo España a partir de 2018 "por las energías renovables" que han generado una de las condiciones "para una mayor competitividad de la economía y la industria española". Por delante queda ahora la planificación de la nueva Red Eléctrica que supone una inversión histórica de aumento de la "capacidad en alta en distribución". El objetivo, ha incidido, es que "no quede ningún proyecto industrial por realizarse por falta de infraestructura eléctrica", algo precisamente que ha demandado la patronal de Castilla y León.

En este encuentro han participado también la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando; la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña; el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa; el secretario General de UGT de Castilla y León, Óscar Lobo; la secretaria general de CC OO en Castilla y León, Ana Fernández; el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Ignacio San Millán, y el de FAE Miranda, Eduardo Araguzo.

Al terminar el acto, Hereu ha compartido un rato de encuentro con militantes, simpatizantes y organizaciones sindicales sobre el proyecto político del PSOE para Castilla y León.