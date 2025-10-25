Ocho nuevas depuradoras en Burgos por 3,85 millones para mejorar el saneamiento en pequeños pueblos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León va a invertir cerca de 3,85 millones de euros en nuevas infraestructuras de depuración de aguas residuales en la provincia de Burgos. Las actuaciones están dirigidas a mejorar el saneamiento en pequeñas poblaciones y beneficiarán a casi 5.000 vecinos.

Esta inversión forma parte de un proyecto más amplio, que incluye también obras en la provincia de Soria, y que cuenta con un presupuesto total de algo más de 4,49 millones de euros. La financiación se reparte entre la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos implicados: cada una de las dos primeras instituciones aportará el 40 %, mientras que los municipios asumirán el 20 % restante.

Para poner en marcha estas obras, se ha sacado a concurso la construcción de ocho nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Barbadillo del Mercado, Cavia, Gumiel de Izán, Quemada, Quintana del Pidio, San Juan del Monte, Villasandino y Zazuar. Las obras durarán dos años y, cuando estén terminadas, será la empresa pública SOMACYL la que se encargue del funcionamiento y el mantenimiento de estas instalaciones durante los próximos 25 años.

Con estas nuevas depuradoras se dará servicio a una población de 4.889 habitantes equivalentes en la provincia de Burgos. El diseño de las instalaciones sigue los criterios técnicos establecidos por la Junta para pequeñas poblaciones: se busca que sean sistemas sostenibles, fáciles de mantener y con costes de operación reducidos.

Estas actuaciones forman parte de los programas de depuración 0–500 y 500–2.000 habitantes equivalentes, que buscan mejorar la gestión del agua en municipios de menor tamaño.

En el caso de Burgos, además de las ocho depuradoras ya licitadas, hay previstas 26 más dentro del Programa 500–2.000, con una inversión de 18,4 millones de euros, y otras 43 en el marco del Programa 0–500, con un presupuesto de 7,6 millones.

También hay avances en otros ámbitos relacionados con el agua. Dentro del Programa de Infraestructuras Hidráulicas, la provincia trabaja en siete proyectos más para mejorar el abastecimiento, con una inversión de 5,2 millones de euros. Y en el Programa de Renovación de Redes y Digitalización, se actuará en 108 núcleos de población, en municipios como Briviesca, Villarcayo, Roa, Valle de Mena, Melgar de Fernamental o Garganchón, con un presupuesto estimado de 13 millones de euros.