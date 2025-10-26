Las Loras impulsa la nueva red nacional de Geoparques de la Unesco

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Geoparque Mundial Unesco Las Loras ha formalizado su adhesión a la recién creada Asociación de Geoparques Unesco de España, una entidad que busca fortalecer la cooperación entre los territorios que forman parte de esta red. La iniciativa fue presentada durante las X Jornadas Abiertas de los Geoparques Españoles, celebradas en el Geoparque de Catalunya Central.

Los ocho territorios integran inicialmente el colectivo son Las Loras, Orígens, Costa Vasca, Cabo Ortegal, Maestrazgo, Montañas do Courel, Catalunya Central y Lanzarote, auqnue está previsto que en los próximos días se sumen más miembros, conforme sus órganos de gobierno ratifiquen la adhesión.

Según Karmah Salman, gerente del Geoparque Las Loras y coordinadora de la Red de Geoparques Españoles, «la constitución de este colectivo responde a la necesidad de dotar a los Geoparques de un marco común que refuerce su coordinación y su capacidad de acción conjunta».

Entre los objetivos prioritarios de la asociación destacan la gestión compartida de recursos, la participación conjunta en ferias como FITUR, y la creación de productos turísticos y educativos de alcance estatal. También se promoverán proyectos científicos y de desarrollo sostenible en beneficio de todos los territorios implicados.

Durante las jornadas se abordaron temáticas clave sobre educación vinculada al territorio, con más de 150 participantes. En representación de Las Loras, Nerea Arias presentó el programa educativo local, en el que destacó el papel de los Geoparques como «espacios de aprendizaje vinculados al territorio».