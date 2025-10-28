Canicosa vuelve a rendir culto a las setas

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

No importa que esté siendo una mala temporada de setas, aunque las previsiones de lluvia para los últimos días de la semana pueden ayudar. Lo que está claro es que Canicosa de la Sierra vuelve a rendir culto a las setas con la que ya es la 25 edición de las jornadas micológicas y con la XVIII Feria Mico-Agroalimentaria, así como el que es ya el cuarto encuentro de cocineros pinariegos, impulsado por el cocinero Nacho Rojo.

El vicepresidente de la Diputación de Burgos, Ramiro Ibáñez, acompañador del cocinero del restaurante Onírica, presentó unas jornadas que ya comenzaron el lunes 27 de octubre y que se prolongarán hasta el próximo 2 de noviembre. El lunes se dedicó a los escolares, a introducir la cultura micológica entre los más jóvenes con la realización de carteles, murales y trabajos manuales, y se completó con charla de introducción a la micología.

Este martes se llevará a cabo la inauguración de la gran exposición micológica, con setas liofilizadas, así como mesas interpretativas y una muestra de setas gigantes.

El miércoles 29 de octubre se organizarán salidas desde el Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra para recoger setas para los colegios y también se podrá ver, entre las 10 y las 14 horas, la gran exposición de ejemplares, al igual que el jueves 30 de octubre.

El viernes 31 de octubre, por la tarde, se llevará a cabo una clasificación de setas de la mano del experto José Cuesta Cuesta, entre las 18.30 y las 19.30 horas. A continuación, se repetirá una actividad que el año pasado resultó ser un éxito, el maridaje 'Burgos es vino'.

El sábado 1 de noviembre, entre las 9 y las 11.00 horas, habrá una nueva clasificación de ejemplares a cargo de José Cuesta y la apertura de la exposición. Por la tarde, a las 19.00 horas, Carlos Lavilla, de la pastelería Tres Chocolates, de Ágreda (Soria), impartirá un taller de pastelería micológica. A las 20.00 horas, José Cuesta impartirá una charla para posteriormente celebrarse la proyección retrospectiva de las distintas ediciones de las jornadas micológicas celebradas en Canicosa de la Sierra.

El encuentro se clausurará el próximo 2 de noviembre con la apertura de la Feria Mico-Agroalimentaria, a las 11.00 horas, para, media hora después, organizar una ruta por el monte de Canicosa de la Sierra con guías micológicos para la recolección de setas. Durante la mañana se llevará a cabo un taller de cocina en el que se elaborará un rissoto de boletus en colaboración con la asociación de mujeres El Carrascal y la asociación de jubilados y pensionistas Villa de Canicosa.

Por la tarde, tras la clausura de la feria, se organizarán tres ponencias de expertos. La primera contará con la presencia de Cesáreo Martín, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid, que hablará de 'La pesca, con o sin muerte'. La segunda charla correrá a cargo de Pablo Ortega Martín, presidente de la asociación del corzo de España, que tratará sobre 'El corzo, regalo del campo para el cazador y el cocinero'.

Tras las charlas llegará el momento del cuarto 'Encuentro de cocineros pinariegos. Un cocinero, una seta', coordinador por Nacho Rojo y con la colaboración de experto José Cuesta. Como explicaba el propio Rojo, el encuentro contará con la presencia de cocineros vinculados con la comarca. Serán 13 chefs los que participen: Luis Alberto Simón (restaurante El Cenador, Quintanar de la Sierra); Jesús de Pedro (Barril, Canicosa de la Sierra); Álvaro Santamaría (El Majuelo, Burgos); Mariano de las Heras (Hotel Casa Ramón, Quintanar de la Sierra); Raúl Sedano (Huerto de Roque, Burgos); Cristina García (Bar Oliver y representa a Canicosa de la Sierra); Jesús Basurto (Makay Poke, La Rioja); José Antonio Antón (La Chistera, Soria); Alfonso Camarero (La Sastería, Burgos); Sergio Corcuera (Hotel Silken, Burgos); Rodrigo Cano (Portal de Echauren, Ezcaray, La Rioja) y Hanane Abada (Restaurante Onírica, Burgos).

El evento que acoge estos días Canicosa de la Sierra se celebra en medio de una mala temporada de setas. Una situación que no preocupa a los organizadores. Rojo indicó que "aunque no haya, las encontraremos", ya sea con producto congelado o deshidratado. "Al final van saliendo, lo importante es seguir con las tradiciones", añadió.

Ramiro Ibáñez apuntó que "las exposiciones están aseguradas" y agradeció la colaboración prestada por la asociación Montes de Soria que "nos ha ofrecido una gran colección que tendrá un colorido especial". Además, afirmó que estos días puede que "empiecen a salir" con los avisos de lluvias. Añadió que "al menos habrá 50 especies diferentes".

Ibáñez recordó que en la provincia de Burgos hay 165.275 hectáreas reguladas en 71 cotos. Además, comentó que el programa Micocyl tiene en Burgos tiene 37.700 hectáreas. Del mismo modo, el vicepresidente de la Diputación de Burgos destacó la colaboración que lleva a cabo la institución provincial con los ayuntamientos para la organización de ferias, concursos, exposiciones y ferias agroalimentarias. Destacó las subvenciones de 100.000 euros a 30 entidades locales. A estas ayudas añadió 30.000 euros a nueve asociaciones desde el año 2010, lo que suma hasta 1,5 millones de euros para impulsar la economía local, el reclamo de turistas y fidelizar a personas del pueblo que viven fuera.