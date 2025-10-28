Miranda gana 512 plazas de aparcamiento en los últimos seis años

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El espacio para estacionamiento de vehículos en la ciudad se ha incrementado en más de 500 plazas en los últimos seis años.

Esta es la cifra que ofrece el concejal de Obras, Adrián San Emeterio, quien explica que “desde el momento en el que se inició el primer tramo de obra de la calle Ramón y Cajal, que se ha visto continuado en esa misma calle y en Arenal, se comenzaron a buscar otros espacios en los que poder habilitar plazas de aparcamiento, debido a que, como consecuencia de estas obras, en esas dos calles se reducían”.

Una de las actuaciones que más plazas ha sumado ha sido la llevada a cabo con la habilitación del aparcamiento de la calle Parque Antonio Cabezón, inicialmente con 140 plazas, a las que en tres ampliaciones más se han añadido otras, llegando a un total de 270 plazas, a escasos cinco minutos caminando al parque Antonio Machado.

También se han aumentado plazas en el barrio de Anduva con la habilitación del parking de la calle Río Ebro, que ha supuesto un paquete de 142 plazas más.

En diversos puntos de la ciudad se han sumado otras también:

Carretera de Logroño: 35

Calle Vitoria: 10

Calle Ciudad de Vierzón, Antonio Cabezón y Juan Ramón Jiménez: 31, como consecuencia de la reorganización de las plazas.

También se han añadido más plazas en calle Francia

En total, entre todas estas calles han sido 100 las plazas aumentadas, que sumadas a las anteriores arrojan una cifra de 512 plazas más en el conjunto de la ciudad.

Por otro lado, en las calles Arenal y Ramón y Cajal, tras la ejecución de la reforma, quedan 110 plazas, aproximadamente 200 menos que antes de las obras, teniendo en cuenta que esta pérdida de 200 incluye la habilitación de zonas de carga y descarga, plazas de movilidad reducida y algún parking para motocicletas.

Por tanto, se han ganado un total de 312 plazas de estacionamiento en el entorno urbano.

No se suman a estas cifras otras actuaciones de habilitación de plazas de aparcamiento como el parking de Eras de San Juan (con 120 plazas), el aparcamiento del nuevo bike park así como las sumadas en el Pabellón Multifuncional.

“A corto plazo se añadirá además una nueva fase en el parque Antonio Cabezón y se está estudiando con la Junta de Castilla y León la habilitación total del conocido como `patatal´, aparte de la optimización de plazas de aparcamiento en otros puntos de Miranda con la reorganización de las mismas”, anticipa el concejal San Emeterio.

“Por tanto, trabajamos en un sentido que aborda diferentes perspectivas, tanto las obras que hay que ejecutar, como las plazas de aparcamiento que se pueden sumar y los espacios para el peatón. Es un trabajo realizado con visión de futuro. Si bien el PP en el pasado Pleno ofreció la cifra correcta de la pérdida de 200 plazas de aparcamiento con las obras de Arenal y Ramón y Cajal, omitió u olvidó mencionar que se ganan 512, es decir, más del doble de las que se pierden”, puntualiza Adrián San Emeterio, quien pide al PP “que sea más exacto en las cifras o datos que ofrece sobre este o cualquier otro tema del Ayuntamiento”.