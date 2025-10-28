La Junta refuerza la seguridad vial en la carretera que une Salas de los Infantes con La Rioja

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta reforzó la seguridad vial en la carretera que une Salas de los Infantes (Burgos) con La Rioja, con una inversión cercana a los dos millones de euros. Así lo subrayó hoy el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante su visita a las obras que se están desarrollando en la carretera BU-825, en esta localidad del valle del Arlanza.

Esta actuación, explicó el consejero, “da continuidad a otra que hubo en los 14 kilómetros finales, ya en el límite con la comunidad de La Rioja, hace ahora dos años, o la última que se ha realizado en el kilómetro 16 de esta vía por un importe de 180.000 euros”, según las declaraciones recogidas por Ical. En este sentido, recordó también “una de las inversiones en carretera más importantes de Castilla y León” como las obras para la variante de Salas de los Infantes que cuentan con una inversión de 10 millones de euros.

Sanz Merino destacó que “esta intervención tiene que ver mucho con la seguridad vial pero también con el desarrollo rural, ya que las carreteras son un elemento fundamental de cohesión territorial porque facilitan la movilidad, mantienen la conectividad y, por lo tanto, inciden e impactan en el medio rural de una manera significativa”.

De hecho, añadió el consejero, la comarca de La Demanda “está necesitada de este tipo de inversiones para propiciar el desarrollo económico, el empleo y la competitividad” ya que “en Salas de los Infantes hay un polo industrial importante en torno a la industria forestal y la industria maderera”.

Sanz Merino puso en valor el esfuerzo inversor del proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León en el que “ocho de cada diez euros se destinan a Sanidad, Educación y a Políticas Sociales” y en el que también se hace un esfuerzo “en todo lo que tiene que ver con garantizar el transporte por carretera”. Tal es así, añadió, que la Consejería de Movilidad y Trasformación Digital dedicará el próximo año 4,6 millones de euros para sufragar el proyecto Buscyl solo en la provincia de Burgos.

El consejero recordó otras actuaciones en materia de carreteras “que están en mente” para el año 2026, tales como la que discurre entre Villadiego a Melgar de Fernamental, que está en obra; la variante de Salas, que es la actuación “más importante”, recalcó; la CL-629 de Villasana de Mena al País Vasco, que se encuentra en proceso de análisis de las 17 ofertas presentadas para poder iniciar las obras; la BU-550 y BU-551 en Medina de Pomar; la carretera de Quemada a Gumiel de Izán; el puente sobre el río Arlanza; o la BU-703 de Castil de Peones a Villafranca Montes de Oca.

Uno de los objetivos del proyecto de presupuestos del Gobierno del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, destacó, es el “desarrollo rural como un elemento de igualdad, de generar igualdad de oportunidades y de cohesión social y territorial”. El proyecto de presupuestos en el ámbito de las carreteras contempla inversiones que alcanzan casi los 17 millones de euros y que “suponen un 52 por ciento más de inversión respecto al año 2024”. Un incremento que “también se ve en el proyecto de presupuesto global de la Junta de 15.700 millones para toda la Comunidad que en el caso de Burgos alcanza la cantidad de 176 millones de euros en total en el capítulo 6 para casi 180 actuaciones”.