La ampliación del nudo de Armiñón entre la A-1 y la AP-1 supondrá una inversión de 24,1 millones

El Consejo de Ministros autorizó hoy una adenda al convenio suscrito por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Diputación Foral de Álava que permitirá actualizar las condiciones de los trabajos de mejora del enlace de la AP-1 y la A-1 en Armiñón, ubicado enre Burgos y Álava. En conjunto supondrá una inversión de 24,1 millones de euros, según informan a Ical fuentes oficiales.

Asimismo, la inversión en estas obras, que mejorarán las condiciones de circulación del tramo tras la liberación del peaje, se amplía en cinco millones de euros pasando de los 19,2 a 24,1 millones. Este importe será supervisado y financiado por el Ministerio, mientras que la Diputación se encargará de la redacción del proyecto y su ejecución. Además, el plazo de vigencia de este convenio suscrito en 2022 se amplía en cuatro años, de 2025 a 2028.

Recientemente, el Ministerio aprobó provisionalmente y sometió a información pública el proyecto de trazado de esta actuación. El trámite ya quedó abierto tras la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los trabajos contemplados recogen la ampliación de capacidad de los ramales de acceso en la conexión de la AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón, concretamente la confluencia en el sentido Madrid-Irún, todo ello con el objetivo de mantener unas adecuadas condiciones de vialidad en todo el corredor de la AP-1, que soporta tráfico de largo recorrido tanto nacional como internacional, y que forma parte de los itinerarios E-5 y E-80 de la Red Transeuropea de carreteras.

Además de este proyecto, la Diputación Foral de Álava ya ha ejecutado las obras de ampliación de la capacidad y mejora de la bifurcación entre la calzada Irún-Madrid de la autovía A-1 y el ramal de incorporación a la autopista AP1 en el enlace de Armiñón, cuyo presupuesto asciende a 4,8 millones (IVA incluido) y que también son financiadas por el Ministerio de Transportes.