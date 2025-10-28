Medina de Pomar aprueba sus cuentas para 2026

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Medina de Pomar ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a 11.364.356 euros, un 6,7% más respecto al ejercicio 2025, según informa el consistorio a través de una nota de prensa. Estas cuentas reflejan "el compromiso" del equipo de gobierno con una "gestión responsable" de los recursos públicos, impulsando el desarrollo, la modernización y la proyección de la ciudad.

De este total, destacan las partidas destinadas a la Escuela de Música (427.700 €), el Museo (192.300 €) y al IES La Providencia (795.820 €). La partida de personal representa el 45% del presupuesto total, alcanzando este año la consolidación del incremento del complemento específico de los funcionarios, aprobado en 2022, con una subida media del 16% aplicada progresivamente durante cuatro ejercicios.

El alcalde, Isaac Angulo, ha subrayado que “para este equipo de gobierno es esencial contar con una plantilla capacitada, robusta y comprometida con Medina. Queremos una administración moderna, eficaz y preparada para responder a las necesidades de nuestra ciudad”. Durante 2025 se han incorporado nuevos perfiles técnicos en informática y administración, además de fortalecer la plantilla de la Policía Local.

En materia de inversiones, el Ayuntamiento mantiene una intensa actividad. Se destinarán 1,9 millones de euros a la mejora de calles y vías públicas, a los que se suman los grandes proyectos programados para 2026:

• 2,8 millones de euros para la nueva Nave Cultural.

• 1 millón de euros para la rehabilitación de la Plaza de Toros.

• 600.000 euros para la puesta en valor del entorno del Alcázar.

• 600.000 euros para la rehabilitación de la casa de la Calle Mayor, 6.

El concejal de Hacienda, Jesús Puente, ha señalado que “estas inversiones no solo mejoran los espacios urbanos, sino que impulsan la actividad económica y consolidan a Medina de Pomar como una ciudad viva y con futuro”.

El capítulo de inversiones ha demostrado en ejercicios anteriores su eficacia, con proyectos como la reforma integral de la piscina municipal (1,2 millones de euros) y la creación del Pump-Track (206.000 euros), que se ha convertido en un atractivo deportivo y turístico de primer nivel.

Además, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la Cultura, el Deporte y el Turismo, destinando más de 900.000 euros a mantener una agenda cultural diversa y de calidad. “Medina de Pomar es hoy un referente en la comarca y en la provincia por su dinamismo cultural y turístico. Esta apuesta sostenida está dando resultados muy positivos”, ha destacado el alcalde.

El crecimiento demográfico y económico respalda esta estrategia: la ciudad ha alcanzado los 6.400 habitantes, su máximo histórico, con un incremento en la venta de viviendas en el casco histórico (11 este año) y la apertura de tres nuevos negocios en la zona.

Como ha resumido Isaac Angulo, “estamos demostrando que es posible gestionar con responsabilidad, invertir con criterio y hacer de Medina de Pomar una ciudad viva, dinámico y con futuro, de referencia en el norte de la provincia de Burgos”.