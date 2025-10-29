El pequeño de pueblo de Burgos que no levanta cabeza con los robos a su patrimonio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Quintana del Pino volvió su sufrir un nuevo expolio a su patrimonio. De madrugada y con total impunidad, los ladrones se llevaron "plácidamente" la segunda campana de la ermita de la localidad. Para ello, según señalan los vecinos, pudieron utilizar un camión grúa o una manitou, lo que muestra la impunidad con la actuaron al tratarse además de un bien patrimonial que está alejado del pueblo.

Es el tercer robo que sufre la ermita de esta pequeña localidad que, como destacan desde el pueblo, no tiene recursos económicos. El primer asalto fue en el interior y se llevaron todos los santos que había en el retablo, el segundo robo fue en octubre del 2016, en el que se llevaron la 1 campana, y el 28 de octubre se han llevado la segunda de las campanas.

Los vecinos "nos sentimos totalmente olvidados por todas las administraciones", en una localidad por la que hay un tráfico intenso, ya que la atraviesa la carretera N-627 (Burgos-Aguilar de Campoo).