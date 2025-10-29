Dos heridos en Burgos en un vuelco y una salida de vía

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas en dos accidentes registrados en Burgos. En el primero, un varón de unos 65 años resultó herido con dolor de pecho tras la salida de vía del vehículo que conducía en el kilómetro 41 de la carretera CL-619, en el término municipal de Tórtoles de Esgueva.

El aviso se recibió en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León, que alertó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a Emergencias Sanitarias-Sacyl y a los bomberos. Estos últimos fueron finalmente anulados al no requerirse su intervención.

A las 19:17 horas el centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso de un accidente en la carretera BU-V-1004 en Villalbilla de Burgos. Un turismo ha sufrido un accidente y ha volcado. El ocupante, un varón de unos 40 años ha salido del vehículo y tiene dolor de codo. El 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Burgos y Emergencias sanitarias-Sacyl.