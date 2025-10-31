Óscar Puente cierra por sorpresa el taller de Renfe en Miranda ante el silencio del PSOECyL

Publicado por Europa Press

Burgos Creado: Actualizado:

Zarpazo de Renfe a Miranda de Ebro en Burgos. El Grupo Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente, cierra por sorpresa el Taller de Material Remolcado de la localidad burgalesa. Un sorpresivo e inesperado cierre por el que el Sindicato Ferroviario (SF) muestra su estupor. Conviene recordar que una de las naves de este taller, que ahora cierra el Ministerio de Puente, era devastada por completo por un incendio registrado la madrugada del 12 de marzo de 2024.

El pasado miércoles, 29 de octubre, se celebraba una reunión entre la Gerencia Norte de Renfe Ingeniería y Mantenimiento y las distintas organizaciones sindicales en la que, según lamenta el Sindicato Ferroviario a través de un comunicado recogido por Europa Press, se las informaba de la decisión de cerrar definitivamente el centro de trabajo de Miranda de Ebro.

Hasta la fecha, el sindicato recuerda que no se había dado a conocer más información respecto de las causas que originaba dicho suceso. Precintaban la nave y hasta el pasado miércoles no se obtenía ninguna respuesta formal por parte de la empresa sobre el futuro del centro de trabajo.

En todo este tiempo que la empresa permanecía callada, el Sindicato Ferroviario recrimina que no se ha ofrecido ningún tipo de solución ni se han puesto en marcha proyectos para evitar la pérdida de cargas de trabajo que se venían desarrollando en ese espacio.

"Probablemente, ese incendio fue el inicio del fin para la Base de Mantenimiento de Miranda de Ebro", apunta SF, que añade en su comunicado que durante la última la reunión la empresa anunciaba la decisión de cerrar definitivamente la base. La previsión es que a partir del 1 de enero de 2026 empezarán a reducir la actividad para terminar cerrando para siempre esas instalaciones el 30 de junio del próximo año.

"Es una decisión que no deja de sorprender a la plantilla, sobre todo teniendo en cuenta que apenas hace un mes el Grupo Renfe y el Ministerio de Transportes anunciaban una inversión de mil millones de euros para la reforma de talleres que se encuentran en mal estado, como el caso de Miranda de Ebro, y para la construcción de nuevos talleres".

"Estos hechos ponen de manifiesto las pocas garantías que ofrece el acuerdo que firmaron los sindicatos mayoritarios el pasado 16 de marzo para desconvocar las huelgas en contra del traspaso de Rodalies de Catalunya y la venta de la filial de Mercancías. El segundo punto de dicho acuerdo dice literalmente: Renfe Mercancías se coordinará con Renfe Ingeniería y Mantenimiento para incrementar la disponibilidad y fiabilidad del material".

Sin embargo, tras la firma de dicho acuerdo, lejos de coordinarse ambas filiales para "incrementar la disponibilidad y fiabilidad del material", SF indica que Renfe sacaba a licitación un paquete de locomotoras de mercancías. Además, en el presupuesto de mil millones previsto para talleres, está prevista la construcción de tres centros logísticos para mejorar el aprovisionamiento de los almacenes y terminar con la falta de repuestos en los talleres, aunque ninguno de ellos está previsto para piezas y material de mercancías.

Todo ello, a juicio de este sindicato, invita a pensar que el cierre del taller de Miranda, dedicado al mantenimiento de material de mercancías, es un punto más en el avance de la privatización de Renfe Mercancías y, evidentemente, supone "una vuelta de tuerca" más al desmantelamiento de los talleres.

Óscar Puente, Aitana Hernando y Carlos Martínez, en una imagen de archivo junto a la alcaldesa de San Andrés de Rabanedo en un acto del PSCyL.ECB

Silencio del PSOE

Y, mientras, se anuncia este cierre el PSOE de Burgos, de Castilla y León y de Miranda de Ebro, donde gobierna en el Ayuntamiento desde 2015 con Aitana Hernando, guardan silencio, ante lo que desde el Sindicato Ferroviario no se duda en calificar como un golpe "terribles consecuencias para Miranda de Ebro".

"Desgraciadamente, esta noticia va a acarrear terribles consecuencias tanto para la propia plantilla, la ciudad de Miranda, el ferrocarril público y el conjunto del colectivo ferroviario. La empresa no es consciente del impacto que puede tener esta decisión en la propia ciudad, teniendo en cuenta que el ferrocarril es una de las principales actividades que dan trabajo a los mirandeses y mirandesas. Hoy está en juego la Base de Miranda, pero mañana podría ser Portbou, Salamanca, Can Tunis o cualquier otro centro de trabajo en el que la empresa, sin miramientos y con la complicidad de las organizaciones sindicales mayoritarias, ponga el punto de mira", denuncia SF.