Cazadores cazados: la Guardia Civil de Burgos localiza a seis furtivos en pleno periodo de veda

La Guardia Civil de Burgos identificó y denunció hace unos días a seis cazadores furtivos, de entre 33 y 63 años de edad, por presuntos delitos contra la fauna. Los hechos ocurrieron en un coto de titularidad pública ubicado en la comarca del Arlanza, en pleno periodo de veda, con los investigados careciendo de la preceptiva autorización mientras realizaban una acción cinegética con galgos.

Un aviso alertando de la presencia de este grupo de personas puso en alerta a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Burgos. De acuerdo a la información recabada en ese momento, ninguno de estos cazadores tenía vinculación aparente con el acotado cinegético en el que se encontraban.

De inmediato, una patrulla del puesto de Covarrubias se desplazó al lugar e inició una minuciosa inspección por los parajes en busca de los responsables. El operativo dio sus frutos cuando, examinando un área boscosa, los agentes localizaron a un hombre que trató de huir al percatarse de la presencia policial. De poco le sirvió, eso sí, por fue localizado poco después oculto entre la vegetación.

Como resultado de las pesquisas practicadas, la Guardia Civil pudo comprobar que, mientras se sucedían estos hechos, el resto de los integrantes de la cuadrilla trataban de abandonar el lugar a bordo de un turismo. En base a ello, se intensificó su búsqueda hasta localizar el automóvil en las inmediaciones mientras transitaba por un camino.

Tras dar el alto al vehículo, los agentes verificaron que viajaban cinco personas en su interior que casaban con las características de las facilitadas en el aviso. Además, una inspección visual al maletero permitió observar que transportaban a cinco galgos que viajaban hacinados y sin las preceptivas medidas de seguridad.

Ante tales evidencias, se procedió a la identificación de todos los ocupantes. Al igual que el compañero detenido previamente, también carecían de los permisos necesarios y de las debidas autorizaciones para ejercer dicha actividad cinegética. Así pues, aparte de instruir diligencias policiales se han interpuesto las correspondientes denuncias administrativas por el inadecuado transporte de los animales.

Los seis, en distinto grado de autoría, han sido puestos a disposición judicial y las diligencias instruidas entregadas en el Juzgado de Instrucción de Lerma.

La Guardia Civil recuerda que el furtivismo constituye un delito tipificado en el Código Penal que trae aparejadas penas de inhabilitación para la caza de hasta tres años y multas de hasta ocho meses. Por ello, continuará con las acciones preventivas y de concreto seguimiento para poner fin a este tipo de prácticas, en tanto suponen un grave perjuicio económico al medio rural, a la hostelería y comercios en general, a los ayuntamientos, juntas vecinales, a los gestores cinegéticos y propietarios de los cotos de caza y a los propios cazadores.