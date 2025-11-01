Dos heridos tras la salida de vía y vuelco de un turismo en Burgos
El accidente se registró la pasada madrugada en Villalbilla
Dos varones, de 21 y 25 años de edad, resultaron heridos hoy tras la salida de vía y el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 120 de la N-120, a la altura de Villalbilla de Burgos, según informaron fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.
La Sala de Emergencias recibió una llamada a las 5.16 horas que alertaba del incidente, donde se informaba que al menos una persona había resultado herida.
Se avisó entonces a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que movilizaron una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario atendió finalmente a los dos hombres que fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.