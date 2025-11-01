Cinco rutas imprescindibles para buscar setas en Burgos este otoño

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El regreso de las lluvias, después de un periodo de apenas precipitaciones, permitirá la reactivación de la temporada micológica, prácticamente parada tras unos meses sin lluvias. Si la humedad persiste y no hiela, en próximas fechas será un buen momento para salir al monte a buscar setas. Aquí te ofrecemos cinco propuestas para la provincia de Burgos.

Vista panorámica en altura de Pradoluengo, la villa textil por excelencia.AYTO DE PRADOLUENGO

Sierra de la Demanda

Ubicada al sureste de Burgos, esta zona de montaña cuenta con una amplia variedad de bosques de robles, hayas y pinos que favorecen la aparición de setas. Al haber lluvias recientes, la humedad del suelo en estos bosques amplios puede generar buenas condiciones de fructificación. Se puede partir desde Pradoluengo o desde Pineda de la Sierra.

Montes de Oca

Sierra de los Montes de Oca.AYTO. VILLAFRANCA

Esta comarca al este de Burgos reúne bosques maduros, lo que favorece la diversidad micológica. Presenta un terreno menos exigente que alta montaña, buena para jornada de día completo. El punto de partida puede ser desde Villafranca Montes de Oca o desde pueblos de la zona.

Valle de Mena

Valle de Mena.DIPUTACION PROVINCIAL

Esta zona del norte de Burgos, colindante con otras regiones, tiene bosques que se conservan bien y pueden ofrecer buenas oportunidades para la recolección. Es una zona con terreno suave hasta moderado y con muchas opciones para recorrer el valle. El punto de partida puede ser cualquiera de los pueblos del Valle de Mena.

Pinares

Imagen de la comarca de Pinares. ECB

Se trata de Es un acotado micológico regulado en Burgos que agrupa varios municipios y bosques interesantes y tiene buena fama entre los recolectores expertos. Hontoria del Pinar o Pinilla de los Barruecos pueden ser dos buenos puntos de partida. Además de requerir permiso de recolección, se aplican límites de kilos.

Condado de Treviño

Treviño.

Aunque menos típica que otras, el Condado de Treviño aparece en rutas guiadas de micología y es ideal para quienes desean iniciarse o llevar a alguien que no tenga tanta experiencia. El punto de partida es el entorno del Condado de Treviño. Se trata de un terreno entre suave y moderado, ideal para combinar paseo y recolección.

Consejos a la hora de ir a recolectar setas

A pesar de que las lluvias han activado la posibilidad de setas, la recolección no es automática: la humedad debe mantenerse, y las heladas posteriores pueden frenarla.

Lleva calzado de montaña o senderismo, ropa de abrigo si la mañana lo exige, y protección contra resbalones en zonas húmedas.

Respeta el medio: no arranques setas arrancando el micelio, deja masas intactas, respeta señalización de acotados o espacios protegidos.

Lleva una guía micológica o app para ayudarte a identificar especies; y si tienes dudas, mejor no recojas.

Verifica siempre la normativa local: zonas reguladas, permisos necesarios, kilos máximos permitidos.

Lleva suficiente agua, algo de comida, así como tu móvil cargado y preferiblemente alguien que sepa la zona o te la conozca.