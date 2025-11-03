Este pueblo de Burgos alcanza la final del concurso de iluminación navideña de Ferrero Rocher

Imagen de la localidad de Medina de Pomar que representará a Castilla y León en el concurso de 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher.

Ferrero Rocher lanza una nueva edición de su campaña 'Juntos brillamos más' que busca el pueblo en el que depositar su bello y particular alumbrado navideño. La firma de bombonería ha elegido 17 pequeños pueblos de toda España y, entre ellos, se ha colado una localidad burgalesa que representará a Castilla y León.

Se trata de Medina de Pomar, la localidad se convierte en embajadora del patrimonio, las tradiciones y el espíritu navideño de Castilla y León. Se trata del municipio con más población del norte de la provincia de Burgos y es el punto de partida para conocer Las Merindades. Desde la localidad se han hecho eco de esta competición en la que intentan activar a través de sus redes sociales para que vecinos y visitantes voten su candidatura para que "la ciudad brille más que nunca".

La concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Medina de Pomar, Nerea Angulo, asegura que estar entre los 17 finalistas es "un reconocimiento que premia la belleza de nuestra ciudad y nuestro patrimonio, que llama a contagiar la ilusión de todo un pueblo que se va a unir, una vez más, por un objetivo común. Asegura que Medina se vive de manera muy especial la Navidad porque "es una oportunidad a nivel turístico y económico" y estar entre los finalistas del concurso de Ferrero Rocher es "buenísima campaña porque toda España va a ver cómo Medina de Pomar brilla con luz propia".

¿Cómo apoyar a Medina de Pomar?

Ser finalista es el primer paso. Ahora la competición contará con cuatro fases de votación. Ahí es donde vecinos y visitantes o burgaleses en general pueden apoyar a Medina de Pomar. La votación a la localidad ganadora es abierta a la ciudadanía. Si quieres apoyar puedes votar aquí. El objetivo es que Medina de Pomar pueda ir pasando las diferentes fases de votación.

Primero se seleccionarán a los cinco pueblos más votados. Finalmente, ronda a ronda, solo quedarán dos localidades. El ganador se conocerá el próximo 15 de diciembre.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar aprovecha esta primera selección para promocionar las bondades de pasear por las calles del casco histórico de Medina de Pomar que supone "rodearse literalmente de arte". La también conocida como 'ciudad de las manzanas' es un "museo a cielo abierto con miradores, monumentos y un alcázar que observa cómo el paso de los siglos no le ha restado ni un ápice de belleza a la ciudad".

Medina de Pomar quiere brillar con la luz de Ferrero Rocher pero, también, que todas las personas la sientan como suya porque "cuando un pueblo se une, su luz se ve desde cualquier rincón de España". Tú puedes formar parte de ello.