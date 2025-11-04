La Guardia Civil destapa en Burgos una red de estafa en la venta de teléfonos móviles

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha identificado y puesto a disposición judicial a un total de cuatro personas vinculadas con distintas tramas de estafa telefónica que, aunque independientes entre sí, seguían un modus operandi idéntico.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos, se inició cuando varias personas denunciaron haber sido contactadas por supuestos comerciales que prometían, como promoción de fidelización, la entrega gratuita de teléfonos de alta gama. Confiados por la verosimilitud de la información que los llamantes ya conocían -como sus nombres, direcciones o detalles de facturación-, aceptaban las ofertas.

Acto seguido, los falsos operadores, haciéndose pasar por los titulares de la línea, compraban los móviles a las verdaderas empresas de telefonía de las víctimas. Días más tarde, éstas recibían en su domicilio los dispositivos, aunque, posteriormente, los presuntos autores, alegando un error en el pedido, les solicitaban su devolución y entrega por mensajería a distintas direcciones particulares de Barcelona,

El engaño se descubría cuando los perjudicados -que ascienden, por el momento, a tres-, comprobaban en sus facturas mensuales la aparición de cargos periódicos de entre 15 y 30 euros correspondientes a los terminales “regalados”, sin que se volviera a tener conocimiento alguno de éstos tras su remisión a la ciudad catalana.

Consecuencia de todo ello, los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo trabajo de análisis operativo y documental, que ha permitido la plena identificación de dos personas de 35 y 52 años encargadas de recibir los paquetes “devueltos” para, de inmediato, entregarlos en establecimientos de compra-venta de segunda mano o en locutorios.

Paralelamente, los agentes también han puesto a disposición judicial a los propietarios de estos comercios, de 25 y 43 años de edad, como presuntos autores de un delito de receptación, al haber adquirido los aparatos sin exigir la preceptiva documentación que acreditara su lícita procedencia y, a continuación, revenderlos a terceros, dificultando así su trazabilidad.

Las diligencias instruidas y los presuntos implicados han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.