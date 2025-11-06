Ofensiva parlamentaria del PP contra Puente por "mentir" y cerrar el taller de Renfe en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha denunciado públicamente el cierre del taller de material remolcado de Renfe en Miranda de Ebro, una instalación con décadas de actividad que, según la información trasladada a sus trabajadores, cesará su actividad en junio de 2026. La formación popular considera que esta decisión forma parte de un proceso de desmantelamiento progresivo que ya se percibía desde hace meses y acusa al Gobierno de España de actuar con opacidad y sin diálogo con los afectados, en particular al ministro de Transportes, a quien reprochan, que haya convertido a la ciudad burgalesa en una "víctima más de la política de abandono y de ataque de Óscar Puente a todo Castilla y León, en una especie de ejercicio permanente de desgaste de nuestra comunidad autónoma".

El senador popular ángel Ibáñez cargó contra le ministro vallisoletano, y recordó que "en marzo de 2024 Óscar Puente prometió que no habría ni cierres ni pérdida de empleo en Renfe Mercancías. Hoy, de nuevo, conocemos que incumplen otra vez más su palabra con ese anuncio del cierre de la planta de Miranda. Han mentido a los trabajadores, han mentido a los sindicatos, han mentido a todo el país. Y de todo esto, por supuesto, hay una complicidad directa de los responsables del Gobierno del Ayuntamiento de Miranda"., acusó. De igual manera, los populares señalan a la alcaldesa, Aitana Hernando, a quien acusan de "complicidad" con Óscar Puente y con el Gobierno de España y de estar "mirando para otro lado" y "poniendo los intereses del Partido Socialista por encima de los intereses de" la capital del Ebro.

Representantes del PP en las distintas cámaras legislativas se han reunido en Miranda con el grupo municipal para coordinar iniciativas. Ángel Ibañez, diputado nacional, ha anunciado que presentarán preguntas parlamentarias en el Congreso y el Senado, así como peticiones formales de documentación. También preparan proposiciones no de ley para exigir que se garantice el mantenimiento íntegro de los puestos de trabajo asociados a esta planta, tanto directos como indirectos.

El grupo municipal de Miranda ha mostrado su preocupación por la pérdida de actividad ferroviaria en la ciudad y ha advertido del impacto económico que tendrá este cierre. Sergio Montoya, portavoz en el Ayuntamiento, ha señalado que “36 familias están en riesgo gracias a la inacción del Gobierno de España y a la complicidad del equipo de gobierno local”.

Comparecencia en Miranda de los parlamentarios y concejales del PP.ECB

Según los parlamentarios populares, la decisión de cerrar el taller de remolcado responde a un proceso planificado por Renfe y el Ministerio de Transportes. “Desde hace meses ya venían preparando este desenlace”, ha explicado Ibañez, que atribuye el cierre a un traslado progresivo de cargas de trabajo a otras ciudades y a la falta de inversión en las naves afectadas. También ha criticado que el Gobierno haya presentado propuestas alternativas como un centro de competencias digitales que, a su juicio, “no genera empleo industrial ni garantiza estabilidad”.

El PP ha calificado de insuficiente la promesa de una inversión de cinco millones de euros y recuerda que en marzo de 2024 el ministro Óscar Puente aseguró que no habría ni cierres ni pérdida de empleo en Renfe Mercancías. “Han mentido a los trabajadores, han mentido a los sindicatos y han mentido a todo el país”, ha afirmado Ibañez, que también ha responsabilizado a la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, por no haber alzado la voz contra esta decisión.

Además del taller de remolcado, la formación ha expresado su inquietud por otros elementos vinculados al ferrocarril en la ciudad, como los incentivos a los llamados ‘israelitas’, las ayudas económicas que facilitaban la contratación en el sector ferroviario. “Miranda necesita trenes, necesita talleres y necesita futuro”, ha señalado el diputado nacional, quien ha confirmado que se trasladarán todas las demandas a las instituciones estatales y autonómicas.

La estrategia del PP pasa por implicar a sus representantes en todas las cámaras para presionar al Gobierno y evitar lo que consideran una pérdida irreparable para el tejido industrial de la ciudad. “Lo que se está destruyendo en Miranda no es solo un taller”, ha afirmado Ibañez, “es parte de un modelo de país que debería seguir apostando por el ferrocarril como motor logístico, industrial y ambiental”, concluyó.