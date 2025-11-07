La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Pancorbo

Publicado por Europa Press Burgos Creado: Actualizado:

El Sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 6 de noviembre, ha dejado parte de un segundo premio, que ha recaído en el número 07.585 y ha repartido 60.000 euros, en la localidad burgalesa de Pancorbo, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado recogidos por Europa Press.

En concreto, el número agraciado con el segundo premio ha sido vendido en el despacho receptor número 18555, situado en la Santo Cristo s/n. Se trata de uno de los catorce puntos de venta agraciados con este segundo premio.

Los reintegros han sido para los números 0, 6 y 7.