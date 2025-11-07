El Orfeón Mirandés recibirá el León de Oro de la ciudad por su 75 aniversario

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Orfeón Mirandés ‘José de Valdivielso’ recibirá el León de Oro de la Ciudad a propuesta de la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, que la presentará a la Junta de Gobierno Local para que respalde la entrega de esta distinción que reconoce los 75 años de historia de la agrupación coral mirandesa y su aportación sostenida a la vida cultural de la ciudad.

Fundado el 19 de noviembre de 1950, el Orfeón ofreció su primera actuación pública en Miranda en abril de 1951 y desde entonces ha estado presente en numerosos actos sociales, festivos y musicales tanto en la ciudad como en otras provincias y comunidades autónomas. Su trayectoria incluye actuaciones en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Madrid, Cantabria, Galicia, Navarra y Asturias.

También ha llevado su repertorio fuera de España, con conciertos en ciudades como Viena, Florencia, Milán o Vilar Formoso. Fruto del hermanamiento entre Miranda de Ebro y la ciudad francesa de Vierzón, el coro fue invitado a participar allí en dos ocasiones, en 1996 y 2002.

A lo largo de estas décadas, el Orfeón ha sido reconocido con múltiples galardones, como la Medalla de Oro de la Provincia otorgada por la Diputación de Burgos, el León de Oro y la Medalla de Oro de la ciudad de Miranda, la Banda y Corbata de Soria, el reconocimiento como “Burgalés del Año” en 1981 y 1982 y diversos premios en certámenes corales celebrados en ciudades como Bilbao, Palencia, Vitoria o Burgos, entre otras.

En 1995 grabó su primer CD, titulado 'Tal como somos', y en 2011 fue pregonero de las fiestas de San Juan del Monte. En la actualidad está formado por 50 voces mixtas y dirigido por Héctor González.