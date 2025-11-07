El Correo de Burgos

El Orfeón Mirandés recibirá el León de Oro de la ciudad por su 75 aniversario

Aitana Hernando propone conceder el León de Oro a la coral mirandesa en reconocimiento de su extensa trayectoria y su contribución continuada a la vida cultural de la ciudad desde 1950

La agrupación coral mirandesa en una imagen de archivo de una de sus actuaciones.

El Orfeón Mirandés ‘José de Valdivielso’ recibirá el León de Oro de la Ciudad a propuesta de la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, que la presentará a la Junta de Gobierno Local para que respalde la entrega de esta distinción que reconoce los 75 años de historia de la agrupación coral mirandesa y su aportación sostenida a la vida cultural de la ciudad.

Fundado el 19 de noviembre de 1950, el Orfeón ofreció su primera actuación pública en Miranda en abril de 1951 y desde entonces ha estado presente en numerosos actos sociales, festivos y musicales tanto en la ciudad como en otras provincias y comunidades autónomas. Su trayectoria incluye actuaciones en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Madrid, Cantabria, Galicia, Navarra y Asturias.

También ha llevado su repertorio fuera de España, con conciertos en ciudades como Viena, Florencia, Milán o Vilar Formoso. Fruto del hermanamiento entre Miranda de Ebro y la ciudad francesa de Vierzón, el coro fue invitado a participar allí en dos ocasiones, en 1996 y 2002.

A lo largo de estas décadas, el Orfeón ha sido reconocido con múltiples galardones, como la Medalla de Oro de la Provincia otorgada por la Diputación de Burgos, el León de Oro y la Medalla de Oro de la ciudad de Miranda, la Banda y Corbata de Soria, el reconocimiento como “Burgalés del Año” en 1981 y 1982 y diversos premios en certámenes corales celebrados en ciudades como Bilbao, Palencia, Vitoria o Burgos, entre otras.

En 1995 grabó su primer CD, titulado 'Tal como somos', y en 2011 fue pregonero de las fiestas de San Juan del Monte. En la actualidad está formado por 50 voces mixtas y dirigido por Héctor González.

