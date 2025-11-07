La Junta respalda con 449M€ a más de 2.100 proyectos empresariales en Burgos que generan 3.500 empleos

El director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICECYL, Augusto Cobo, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, en una imagen de archivo.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), ha respaldado desde 2022 un total de 2.102 operaciones empresariales en la provincia de Burgos, con una inversión empresarial inducida de 449 millones de euros y un impacto directo sobre el empleo que alcanza los 3.500 puestos creados o mantenidos.

Así lo presentó en Roa de Duero el director general del ICECYL, Augusto Cobos Pérez, durante una jornada informativa sobre las ayudas y programas de financiación disponibles para el tejido empresarial. El encuentro se centró especialmente en acercar estas herramientas a empresas del ámbito rural, que pueden beneficiarse de un incremento automático de 10 puntos en el porcentaje de ayuda si se ubican en municipios de menos de 10.000 habitantes, o de menos de 3.000 si están a menos de 30 kilómetros de una capital de provincia.

Entre 2022 y noviembre de 2025, las subvenciones directas canalizadas por la Junta en la provincia de Burgos alcanzan los 42,17 millones de euros, asociados a una inversión de casi 123 millones. En total se gestionaron 733 expedientes: 273 para proyectos de innovación, 237 de inversión y 223 orientados a la internacionalización. La innovación destaca también por volumen económico, con más de 24 millones en ayudas y más de 60 millones en inversión.

El año 2024 ha sido especialmente relevante, con 202 expedientes aprobados y más de 13,3 millones en subvenciones que han movilizado 36,2 millones en inversión empresarial. En 2023, el número de expedientes fue de 143, con ayudas por valor de 7,9 millones y una inversión asociada superior a los 25 millones.

En cuanto a financiación, la Plataforma Financiera del ICECYL ha aprobado 1.369 operaciones en la provincia de Burgos desde enero de 2022, con un volumen concedido de 298 millones de euros. Estas operaciones han inducido una inversión superior a los 326 millones y han contribuido a crear o mantener 3.482 empleos.

Entre estas acciones destacan las bonificaciones de tipos de interés, con 951 operaciones y más de 188 millones de euros en inversión inducida, y los avales, con 370 operaciones por valor de 92 millones. También se han movilizado 15,4 millones en capital riesgo, a través de 21 operaciones.

Además, los programas gestionados junto a SODICAL e IBERAVAL han apoyado 994 proyectos en Burgos, con un importe total de 202,9 millones concedidos y 2.781 empleos implicados. El producto ICECYL FINANCIA concentra la mayor parte de estas operaciones.

En el ámbito de la I+D, la Junta ha concedido desde 2022 nueve Planes Estratégicos en la provincia, con 23 expedientes y un presupuesto de más de 40 millones de euros. Entre las empresas beneficiarias figuran Grupo Antolín, Calidad Pascual, Edscha, Benteler y CRC Componentes.

A nivel autonómico, 2024 ha supuesto un récord para el ICECYL, con 75,5 millones en ayudas directas, 639 millones en financiación y una inversión inducida total de 209,6 millones. También se han reducido los plazos de tramitación de expedientes y el tiempo de espera para cobrar las ayudas, que ya está por debajo de los seis meses desde la solicitud de pago.