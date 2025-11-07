Detenido un ladrón reincidente en Miranda tras cometer cinco robos con fuerza

El ladrón captado por las cámaras de seguridad del bar en el que robó una cesta de Navidad.POLICÍA NACIONAL

Parecía confiado después de perpetrar cinco robos con fuerza y un hurto hasta su detención, este jueves, por parte de la Policía Nacional. Se trata de un hombre, vecino de Miranda de Ebro, con un largo historial delictivo: más de 25 arrestos.

Según detallan fuentes policiales, los investigadores dan por probado que este varón sustrajo hasta en cinco ocasiones el dinero de las máquinas de lavado de una estación de servicio ubicada en la ciudad. El último hecho esclarecido, perpetrado el pasado 5 de octubre, se saldó con el robo de la caja de recaudación.

La investigación, apuntan las mismas fuentes, ha permitido recabar los indicios suficientes para imputar a este hombre la autoría de otros cuatro robos, perpetrados de la misma forma, a lo largo del último año.

También se le considera responsable de un hurto, durante la mañana del 4 de octubre, en un bar de Miranda. Aprovechando que las puertas del establecimiento estaban abiertas tras su limpieza para ventilar, el ahora detenido aprovechó tal circunstancia para sustraer -en un momento de descuido del personal- una cesta del sorteo de Navidad expuesta en su interior y valorada en 160 euros.

Máquinas de lavado dañadas tras ser asaltadas.POLICÍA NACIONAL

Respecto a los robos investigados, la Policía Nacional destaca que, si bien el lucro obtenido por este sujeto (las monedas con las que se abonan los servicios de lavado y aspiración) no ha sido elevado, sí lo es el coste de la reparación de los daños causados en las máquinas, valorados en unos 13.000 euros.