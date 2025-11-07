Susto en Villadiego y dos intoxicados tras un incendio junto a la Guardia Civil en Villadiego

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La caída de un rayo en plena tormenta ha provocado este viernes un incendio en el interior de una vivienda situada junto al cuartel de la Guardia Civil en la localidad burgalesa de Villadiego.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 8 de la tarde en la calle Landete. Según confirma el 112, fue la propia Benemérita la que dio el aviso alertando del incendio en una buhardilla.

Recabada la información, el 112 trasladaba la incidencia al Cuerpo de Bomberos de Burgos, que a su vez movilizaba a los voluntarios de Villadiego. En un principio, se detallaba además que al menos un agente de la Guardia Civil se había intoxicado por inhalación de humo al intentar contener las llamas con un extintor. Por este motivo, se optó por enviar una ambulancia al lugar de los hechos.

Finalmente, dos agentes de 38 y 22 años de edad precisaron atención sanitaria. En un primer momento, fueron trasladados al centro de salud de Villadiego y, posteriormente, en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).