Localizan a un cazador muerto en Burgos

Un cazador de unos 70 años ha aparecido muerto esta mañana en un paraje al sur de Villanueva de los Montes. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 10.17 horas en la que un grupo de cazadores habían localizado a un compañero de batida, de unos 70 años, inconsciente, en el paraje Las Vegas, a un kilómetro y medio aproximadamente al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal de Oña.

En el aviso al centro de emergencias del 1-1-2 indican que el cazador presenta un traumatismo en la cabeza y sospechan se ha producido por una caída.

El 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos por si fuese necesario realizar porteo del paciente -y que movilizan a los voluntarios de Briviesca- y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario.

El personal sanitario ha confirmado que el paciente se encontraba fallecido, por lo que la Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para investigar las circunstancias en las que se ha producido la muerte.