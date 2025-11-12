Álava pondrá a prueba el sistema ES-Alert con un aviso que puede llegar a zonas limítrofes de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Si vives en la provincia de Burgos, en zonas de limítrofes con Álava, puede que este jueves te llegue al teléfono móvil una alerta de ES-Alert. No tienes que avisar al 1-1-2, se trata de un simulacro organizado por el Gobierno vasco.

Está previsto, según la información facilitada por el 1-1-2, que mañana jueves, a las 12:00 horas, el Gobierno del País Vasco vaya a hacer una prueba del sistema ES-Alert en la provincia de Álava.

Cabe la posibilidad que ese mensaje se reciba también en alguna zona limítrofe de la provincia de Burgos, por lo que se advierte a los posibles receptores del mensaje de que no es necesario que llamen al 1-1-2, que no es una situación real.