La elevada edad de los autónomos en Burgos amenaza el relevo generacional

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos cuenta con algo más de 26.000 autónomas y en torno a 4.700 están en municipios de más de 20.000 habitantes, su inmensa mayoría se concentran en 11 municipios, Burgos, Aranda, Miranda, Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Villarcayo, Belorado, Lerma, Briviesca, Roa y Valle de Mena.

Este es uno de los datos que arroja el informe de la situación de los autónomos en la provincia de Burgos que presentó el presidente de la Diputación, Borja Suárez, junto con el presidente de la Federación Nacional de. Asociaciones de. Trabajadores. Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Otro de los datos que ofrece este informe, fruto de la colaboración iniciada entre la institución provincial y la asociación de autónomos, es que el 81% de los autónomos que hay en la provincia tiene más de 40 años, lo que hace que este colectivo esté formado por "población envejecida que en pocos años pasará a jubilarse y si no hay un relevo tendremos problemas como provincia", apuntó Suárez. En concreto, según los datos del informe de ATA, cuatro de cada diez autónomos tienen más de 55 años, y solo uno de cada cinco tiene menos de 40 años.

La provincia ha perdido trabajadores autónomos en los últimos 15 años, añadió el presidente de la Diputación, con una caída del 9,1%, lo que se traduce en que hay menos servicios esenciales en el medio rural. En este sentido, el informe señala que el 14% de los autónomos de Castilla y León, que ascienden a 182.714, están en Burgos.

Son las mujeres que las que van ganando importancia en la provincia de Burgos, y aunque aún representan el 35,7% del total de los autónomos en la provincia de Burgos, su presencia aumenta de forma constante en sectores como servicios, sanidad, educación y emprendimiento social, mientras que en el caso de los inmigrantes es el 8,6%. En este sentido, el estudio indica que se trata de una "población estratégica", especialmente para poder seguir garantizando ese necesario relevo generacional.

En el caso de las mujeres, el presidente de la Diputación destacó la necesidad de seguir fomentando el "trabajo autónomo" entre este colectivo, ya que son las que "consolidan más proyectos" y son también las que generan proyectos de vida más sólidos para arraigar en el medio rural. En el caso de los inmigrantes, Suárez tiene claro que son "parte de la solución".

El presidente de la Diputación, en alusión a los autónomos que trabajan en el medio rural, dijo que "estas 11.700 personas son imprescindibles para nuestra provincia si queremos luchar contra la despoblación". El presidente de ATA indicó que "junto con la Diputación creemos fundamental fomentar el relevo generacional y la transmisión de negocios. Hay muchos negocios viables que se pierden por la falta de conexión entre personas que quieren trabajar y aquellos negocios que no tiene sucesión". Añadió que han propuesto "crear una plataforma nacional en este sentido que proteja a las comunidades que vienen perdiendo autónomos, como es el caso de Castilla y León. Recordemos que cuando se cierra la farmacia y el bar del pueblo, éste se muere y tenemos la obligación de preservar nuestro patrimonio".

El informe deja patente que el comercio, la agricultura, la construcción y hostelería siguen siendo los sectores preponderantes están perdiendo terreno frente a actividades profesionales, educativas y sanitarias, "anticipando un cambio de modelo hacia un tejido más especializado y urbano", se destaca el informe.

La concentración de la actividad de los autónomos en los 11 municipios mencionados deja un mapa provincial con grandes desequilibrios, por lo que "la digitalización, la vivienda y la movilidad son condiciones críticas para revertirlo".

El trabajo de campo realizado por ATA revela que pese a la presencia cada vez mayor de la digitalización en todos los ámbitos se siguen viendo reticencias. En este sentido, el informe considera "urgente" que se adopten medidas en este sentido, ya que si no "podría seguir perdiendo entre 200 y 300 autónomos por año durante el próximo quinquenio". Para ello, es necesario adoptar decisiones en políticas de "relevo, digitalización y apoyo al emprendimiento rural".

Los retos que plantea el informe pasan por fomentar el relevo generacional y la transmisión de negocios, así como apoyar el emprendimiento joven y femenino, "especialmente en el medio rural", consolidar la formación, digitalización y modernización del autónomo y "crear incentivos a la diversificación sectorial y a la implantación de autónomos en municipios pequeños". Además, el informe plantea potenciar la colaboración público-privada para estabilizar el empleo autónomo.