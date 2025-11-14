Transportes adjudica por 2,8 millones el proyecto actualizado del tramo Villamayor del Río-Villafranca de la A-12

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 2,8 millones de euros (IVA incluido) un contrato para actualizar el proyecto del nuevo tramo de 16,6 kilómetros de la autovía A-12, entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca, que discurre en su totalidad por la provincia de Burgos en dirección este-oeste.

A lo largo del recorrido, el proyecto contempla el diseño de cuatro enlaces (Villamayor del Río, Belorado, Tosantos y Villafranca Montes de Oca); y 23 estructuras (ocho pasos superiores, diez inferiores y cinco viaductos). Para optimizar la viabilidad económica del proyecto, cuyo presupuesto en obra se estima en 160 millones de euros (IVA incluido), el tramo se divide en dos subtramos.

El Subtramo A, de Villamayor del Río a Tosantos, con una longitud de 10 kilómetros y que incluye los enlaces de Villamayor del Río y Belorado, evitando la travesía de Belorado, hasta el enlace de Tosantos. Las obras se estiman en 100 millones de euros. Por otro lado, el Subtramo B, de Tosantos a Villafranca Montes de Oca.

Desde el enlace de Tosantos, incluyendo el enlace de Villafranca Montes de Oca, hasta su conexión con el tramo siguiente, el tramo Villafranca Montes de Oca-Ibeas de Juarros que cuenta ya con el proyecto aprobado. Las obras de este subtramo se estiman en 60 millones de euros. Mediante este contrato, que próximamente se publicará en la plataforma de contratación, se actualizará la redacción del proyecto existente para adaptarlo a la normativa técnica y legal vigente.

Desarrollo de la A-12

La A-12, también denominada ‘Autovía del Camino de Santiago’, conforma un eje de alta capacidad entre Logroño y Burgos, que tendrá continuidad desde Burgos hacia León a través de la autovía autonómica A-231 y desde Logroño hacia Pamplona a través de la autovía foral Navarra A 12.

Desde el Ministerio se trabaja para el desarrollo de esta vía de forma que, este verano, se ha aprobado el proyecto de trazado del tramo entre Ibeas de Juarros y Burgos, que cuenta con un presupuesto en obras de otros 126 millones de euros (IVA incluido). Además de estos avances en aumentar la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Burgos, Transportes también trabaja en la conservación de carreteras como la N-232, la N-629, la N-232A y N-629A, para cuyo mantenimiento se ha autorizado en Consejo de Ministros recientemente un contrato por valor de 15,5 millones de euros.