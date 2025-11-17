El Correo de Burgos

Dos heridos en una salida de vía en Cubo de Bureba

Los servicios de emergencia atienden a un hombre y a una mujer

112 - Archivo

112 - Archivo

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

Un hombre y una mujer, de unos 50 años, han resultado heridos en un accidente registrado en Burgos. A las 10.34 horas, el centro de operaciones del 1-1-2 recibía una llamada en la que se alertaba de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 293 de la carretera N-I, en el término municipal de Cubo de Bureba. 

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió servicios sanitarios al lugar. 

tracking