Condenado a dos años de cárcel por abusar de su sobrina de 9 años

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a dos años de cárcel a un hombre por abusar de su sobrina de 9 años. El fallo, de conformidad entre las partes, prohíbe al condenado a acercarse a menos de 300 de la víctima y comunicarse con ello durante cinco años. Además, se acuerda la libertad vigilada durante cinco años.

Los hechos se remontan al verano de 2016, cuando la menor junto con su hermana, el acusado, su pareja de ese momento y su madre acudió a pasar unos días a una casa familiar en un pueblo de la provincia. Hubo una noche en que la menor durmió en la cama del acusado y su pareja, donde se colocó entre los dos. En un momento dado, el acusado comenzó a realizar tocamientos a la menor en la zona vaginal por encima de la ropa.

Al año siguiente, la menor y su familia acudieron de nuevo a la casa familiar. El acusado propuso a la madre que las menores durmieran en su habitación. Una vez en la cama, la menor se despertó y su tío, el acusado, le dijo que se pusiera entre él y su hermana, y ante su insistencia se colocó en medio ante el temor de que el acusado pudiera abusar de su hermana. En ese momento, el acusado comenzó a realizar tocamientos en la zona vaginal por encima de la ropa.

La menor se fue de la habitación y se dirigió al salón, donde estaban sus padres, para decirle a su padre que fuera a la habitación para dormir con su hermana y ella se quedó con su madre.

La menor no contó nada hasta el año 2019, cuando se lo dijo a una amiga y a su madre. Esta se lo contó a la madre de la menor.