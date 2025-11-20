El BEI financiará con 1.700 millones de euros la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria, que incluye el baipás de Olmedo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado una financiación de 1.700 millones de euros para la línea de alta velocidad que Adif Alta Velocidad (Adif AV) está construyendo entre Burgos y Vitoria, que incluye el baipás de Olmedo (Valladolid), según ha informado el gestor de la infraestructura ferroviaria en un comunicado.

En los próximos días se firmará un primer tramo de este préstamo por un importe de 325 millones de euros, que se suma a los más de 14.000 millones de euros que el BEI ha prestado a Adif para la construcción de la alta velocidad en España.

El proyecto dará continuidad a la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid-Burgos hasta el País Vasco, y a su conexión con la frontera francesa. En Vitoria, la nueva línea enlazará con la llamada 'Y vasca', la red de alta velocidad que conectará las tres capitales vascas, también en ejecución con financiación del BEI.

El proyecto incluye, además, el baipás de Olmedo, un enlace entre las líneas Madrid-Valladolid y Galicia, que hará posibles los viajes transversales en alta velocidad por la mitad norte de España.

La línea Burgos-Vitoria se encuentra en fase de ejecución en su tramo Pancorbo-Ameyugo, y tendrá una longitud de unos 93 kilómetros. Se espera que, una vez finalizada y junto con la 'Y vasca', permita alcanzar los 5,5 millones de viajeros al año en el corredor Madrid-País Vasco.