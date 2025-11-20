COAG pide ayuda urgente a la Diputación para salvar la apicultura

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

COAG Burgos solicita a la Diputación provincial una ayuda compensatoria para el sector apícola con el fin de evitar el cierre de explotaciones, sostener la actividad y contribuir a fijar población en el medio rural. La organización agraria alerta de un momento especialmente delicado, con un aumento de costes que alcanza el 50 % desde el inicio del conflicto en Ucrania y un notable descenso de la producción de miel vinculado al cambio climático y a las enfermedades que afectan a las abejas.

El coordinador de COAG Burgos, Diego Saldaña, ha remitido una comunicación al presidente de la Diputación, Borja Suárez, para explicarle la situación y solicitar una reunión que permita «explorar posibles vías de colaboración y apoyo por parte de la Diputación a este sector, que contribuyan a la viabilidad de la apicultura en nuestra provincia». La petición fue enviada hace casi dos semanas y açun no ha recibido respuesta.

Saldaña insiste en que es necesario articular una ayuda directa que permita a los apicultores mantener su actividad. En sus palabras, «una ayuda compensatoria que permita a los apicultores mantener la actividad apícola, que evite el cierre de explotaciones y contribuya a fijar población en el medio rural». Y añade: «somos plenamente conscientes de que de nuestra labor dependen numerosos productos de alimentación».

Desde la organización agraria consideran que la petición está justificada y recuerdan que otras diputaciones, como la de Soria, ya han puesto en marcha líneas de apoyo. En ese caso, el organismo provincial ha habilitado un fondo de 20.000 euros destinado a sufragar parte de los gastos vinculados a la actividad apícola.

Según explica COAG, las explotaciones de miel en la provincia de Burgos han registrado una caída de rendimientos agravada por factores que se acumulan año tras año. «En los últimos años, las producciones de miel se han visto notablemente reducidas por el cambio climático y por las enfermedades de las abejas», lamenta Diego Saldaña. A ello se suma la escalada de los costes de mantenimiento, que en el caso de las colmenas se ha disparado desde 2022.

COAG insiste en que la apicultura desempeña una función esencial en la conservación de cultivos y ecosistemas a través de la polinización y como actividad económica vinculada a la fijación de población en el medio rural burgalés.