El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, premiado en París por su defensa del legado sefardí

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos ha sido distinguido en París por el Congreso Judío Europeo y la alcaldesa Anne Hidalgo.

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, ha recibido un reconocimiento especial por su trabajo en la recuperación del patrimonio judío en la localidad burgalesa y en la lucha contra el antisemitismo. El galardón, entregado en París este jueves, ha sido otorgado por el Congreso Judío Europeo (EJC) en un acto en el que fue anfitriona la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo.

El municipio burgalés, de marcado valor simbólico por su nombre y su pasado, ha desarrollado en los últimos años diversas iniciativas para rescatar la memoria de la comunidad sefardí que habitó la zona antes de la expulsión de 1492. Bajo el impulso del alcalde, se han puesto en marcha proyectos de restauración, actividades culturales y educativas, y acciones que promueven el respeto y la convivencia.

Con este reconocimiento, el EJC y el Ayuntamiento de París valoran tanto el compromiso personal del alcalde como el modelo que representa Castrillo Mota de Judíos, un pequeño pueblo burgalés que recupera su historia y la proyecta como espacio de diálogo.

“El trabajo del alcalde de Castrillo Mota de Judíos es un ejemplo inspirador de cómo el liderazgo local puede contribuir a sanar heridas del pasado y construir una sociedad más justa y libre de prejuicios”, afirmó Anne Hidalgo durante la ceremonia.

Por su parte, el presidente del European Jewish Congress, Moshe Kantor, destacó que “preservar la memoria judía en Europa es esencial para combatir el antisemitismo contemporáneo y fortalecer nuestros valores democráticos”.

El acto reunió en la capital francesa a representantes de comunidades judías europeas, alcaldes y delegaciones de más de 150 municipios, así como miembros del cuerpo diplomático.