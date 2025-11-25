La demanda de atención a menores a Salud Mental Miranda no para de crecer

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La salud mental ha pasado a ocupar un lugar de preferencia entre las preocupaciones de la sociedad, lo que cada vez más también viene acompañado de datos que muestran una realidad oculta. Como que haya cerca de un 20% de la población en Burgos -el 27% en Castilla y León- que sufre problemas de ansiedad y depresión, lo que "evidencia la magnitud de este problema en todo nuestro entorno", según el presidente de Cajaviva Caja Rural, Jesús María Hontoria, durante la firma del convenio con la asociación Salud Mental Miranda.

El acuerdo, valorado en 7.800 euros, permitirá a la asociación mirandesa seguir trabajando con los menores que presentan problemas de salud mental. Hontoria indicó que datos recientes "nos muestran que uno de cada tres menores en España se ha autolesionado y que un 20% manifiesta pensamientos suicidas". Y desde el año 2016 "los intentos de suicidio, sobre todo en chicas adolescentes, han aumentado casi un 195%".

A ello contribuyen "el aislamiento social, la presión académica, el acoso escolar, la influencia sobre todo también de las redes sociales agravan estas crisis, esta crisis silenciosa".

El presidente de Cajaviva Caja Rural destaca que la entidad quiere colaborar para seguir apostando por la prevención, porque invertir en salud mental yo creo que es, en última instancia, "invertir en el bienestar, en la resiliencia y en el futuro de nuestra comunidad".

En este sentido, "debemos unirnos para fomentar programas educativos que enseñen a gestionar emociones, que creen entornos inclusivos, que disminuyan el aislamiento y asegurar recursos psicológicos accesibles y eficaces para quienes más lo necesitan".

Se trata de un fenómeno creciente, en palabras del director gerente de Salud Mental Miranda, Sergio Bujo. Así lo han confirmado desde la asociación desde que pusieron en marcha el programa de atención a jóvenes el pasado año. "El año anterior conseguimos financiación a través del Consejo de Asociación Municipal para iniciar un proyecto de atención psicológica infantojuvenil y en el año 2026 nuestra financiación no llegaba", explica Bujo.

El pasado año "atendimos a más de 60 personas jóvenes y menores de edad con alto sufrimiento emocional, con intentos autolíticos y ideas autolíticas y autolesiones". Y había 15 personas en lista de espera, ya que los recursos de la asociación son limitados, con dos psicólogas que trabajan a media jornada. Dos profesionales que "se han formado en temas de suicidio y de prevención de suicidio y no nos da para atender individualmente a más de 60 personas". El objetivo inicial de la asociación era atender a entre 30 y 40 personas.

La realidad con la que se fueron encontrando los responsables del programa fue que la edad de las personas que atendían iba cayendo conforme les iban llegando las peticiones de atención psicológica. "Nosotros pensábamos que el problema era en edad joven, de hecho el programa se inició entre los 14 y los 25 años y la realidad nos ha hecho bajar la edad a los 12 y que más del 90% de esas 60 personas sean menores de 18 años y más del 80% sean menores de 16", explica el director gerente de Salud Mental.

Se trata, por tanto, de una población muy joven, "del futuro de la salud mental de nuestra población adulta en pocos años y vemos que la necesidad es alta". Bujo indicó que no deja de recibir llamadas desde Educación, desde Atención Primaria "pidiéndonos que atendamos a más gente, con lo cual el problema es mucho mayor de lo que nosotros pensábamos".

Recordaba que la semana pasada recibió una llamada en la que le pedían ayuda para poder atender a otros siete menores con problemas de trastornos de déficit de atención y acoso escolar. Y "no dejamos de recibir derivaciones tanto de servicios sociales municipales como de la atención psiquiátrica que se da desde la ciudad de Burgos, desde el Hospital Universitario, como desde la Atención Primaria y sobre todo desde los centros educativos".

La asociación impartió el pasado año más de 80 charlas en los centros educativos. Charlas que también sirven para que afloren casos de menores que pueden necesitar ese apoyo que brinda la asociación Salud Mental Miranda. Suelen ser un 20% de los menores con los que trabaja la asociación, aunque en la mayoría de los casos se trata de casos de "sufrimiento alto", de menores que vienen derivados desde el hospital.

Dujo aprovechó la firma del convenio con Cajaviva para reclamar más implicación de la administración, en este caso de la Junta, ya que "tiene que apoyar estos programas porque además son sus obligaciones y son necesidades claras de atención". Se trata, además, de que "si no cuidamos la salud mental de los que ya están mal en edades tempranas, van a ser adultos que van a generar mucho gasto sanitario y mucho gasto social. A veces siento llevar todo al tema económico, pero es la realidad".