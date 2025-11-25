Miranda analizará los retos actuales del mercado laboral en el ‘Encuentro de empresas por el empleo y el emprendimiento’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Miranda de Ebro, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (ECyL), celebrará el próximo martes 2 de diciembre, de 10:30 a 14:15 horas, el Encuentro de Empresas por el Empleo y el Emprendimiento, que tendrá lugar en el Hotel El Convento de la ciudad.

Se trata de una jornada dirigida al tejido empresarial y emprendedor de la ciudad, concebida para analizar los retos actuales del mercado laboral, la atracción y retención de talento, la innovación tecnológica y la transformación del sector productivo en un contexto económico en constante evolución.

El acto contará con la presencia de Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y comenzará con la bienvenida del vicepresidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Martínez, tras la cual se desarrollará el Encuentro ECyL–Empresas, en el que participarán Ismael Blanco Domínguez, director del COECYL; Concepción Vicente Corchete, directora de la Oficina de Empleo de Miranda de Ebro; y Montserrat Martín Urbaneja, jefa de la Sección de Promoción del Empleo e Inserción Laboral. La mesa estará moderada por Juan Jesús Martín Chamoso, director del Centro de Formación para el Empleo de Salamanca. Este espacio permitirá revisar las líneas de actuación del ECyL y el papel del tejido empresarial en la dinamización del empleo en la provincia.

A continuación, el economista y conferenciante Jesús Ripoll, considerado una de las voces más influyentes en liderazgo y transformación empresarial y reconocido en 2025 como Top 3 en liderazgo por Favikon, impartirá la conferencia titulada 'Liderar con actitud: resiliencia y motivación para atraer y retener talento en la empresa'. Su intervención abordará los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones en materia de gestión del talento, así como las claves del liderazgo en un entorno exigente y competitivo.

La visión empresarial sobre dos sectores estratégicos como el tecnológico y el logístico la aportarán Javier Cámara, cofundador y CEO de beBee, plataforma de empleo con más de 12 millones de usuarios y sede tecnológica en Miranda de Ebro, y Sonia Herzog, CEO del Grupo JSV Logistic, empresa líder en logística y transporte en España. Ambos compartirán su experiencia en materia de innovación, desarrollo empresarial y oportunidades de crecimiento en sus respectivos ámbitos.

La jornada continuará con la conferencia 'IA aplicada: innovación y eficiencia al servicio de la empresa', impartida por Carlos Fernández de Vigo, CEO del Laboratorio de IA Professor Octopus y profesor de Ingeniería. Su intervención versará sobre la soberanía del dato, la transformación laboral y mostrará casos prácticos de aplicación de inteligencia artificial en empresas de diferentes sectores y cómo esta tecnología puede mejorar procesos, competitividad y toma de decisiones.

El encuentro finalizará con un almuerzo networking, que permitirá a los asistentes generar contactos, compartir experiencias y explorar nuevas posibilidades de colaboración en un espacio distendido.

Carlos Echeguren Conde, comunicador mirandés, fundador y director del diario El Resurgir de Madrid y creador de La Cuadratura del Círculo Films será en encargado de conducir el acto.

Con esta iniciativa, la Cámara de Comercio y el ECyL reafirman su compromiso con el desarrollo económico de Miranda de Ebro, reforzando la importancia del diálogo entre instituciones, empresas y profesionales para impulsar el empleo, la innovación y la competitividad en la ciudad y su entorno.

Las personas interesadas en asistir pueden confirmar su participación a través de la web de la Cámara y en el correo administracion@camaramiranda.com