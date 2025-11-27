Luz verde a los colectores en dos barrios de Miranda de Ebro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado los pliegos y autorizado la licitación de los contratos de ejecución de las obras de los colectores de los barrios de Los Corrales y de Bardauri, en Miranda de Ebro.

El presupuesto base de licitación de las obras del colector de Bardauri es de 398.756 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de cinco meses. En cuanto al de Los Corrales, alcanza 362.980 euros con medio año de plazo. En total, 761.736 euros de inversión.

Estas obras completan la actuación de saneamiento y depuración, ya en funcionamiento, que Acuaes ha llevado a cabo en Miranda. Dicha intervención consistió en la ampliación y mejora de la depuradora para una población de 65.000 habitantes, además de la construcción del tanque de fuentes tormentas de Anduva, de tres nuevas estaciones de bombeo y de las conducciones de impulsión hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

A petición del Ayuntamiento, Acuaes va a desarrollar estos nuevos proyectos de colectores que, si bien no estaban incluidos en la actuación ya ejecutada, van a permitir la conexión a la red general del municipio de los vertidos de Los Corrales y Bardauri, dos pequeños núcleos poblacionales ubicados al sur, cuyos sistemas de saneamiento actuales terminan en sendas fosas sépticas y, en el caso concreto de Bardauri, con alivio al arroyo de San Miguel.

El colector de Los Corrales se divide en dos tramos. El primero, entre el propio barrio y el polígono industrial de Ircio, tendrá una longitud de 605 metros. El segundo, de 415 metros, transcurrirá entre Aspodemi y la urbanizacion Fuentecaliente.

El colector de Bardauri, de 925 metros, recogerá los vertidos de la zona de La Tejera y se prolongará hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Aquende. Las obras se podrán licitar cuando el Ministerio culmine el trámite de información pública y apruebe los proyectos.