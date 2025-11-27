Fallece a los 85 años de edad Fernando Escobillas, presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro desde 2006 hasta la actualidad y del Consejo de Cámaras de 2012 al 2019, Fernando Escobillas López de Silanes, falleció hoy a los 85 años de edad. El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León lamentó “profundamente” la pérdida del empresario Fundador de la empresa Doherco.

“Con su pérdida, desaparece una figura clave en la defensa de los intereses empresariales de la comarca mirandesa y de toda la Comunidad”, destacaron fuentes camerales . Durante su trayectoria, Fernando Escobillas se distinguió por su “compromiso con el desarrollo económico, la modernización de las pymes y la promoción del espíritu emprendedor, siempre con una visión cercana y constructiva”, remarcaron las mismas fuentes, como recoge Ical.

El Consejo de Cámaras expresó así “su más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad empresarial de Miranda de Ebro”. “Su legado permanecerá como ejemplo de dedicación, liderazgo y servicio público”, agregaron.

“En estos momentos de dolor, el Consejo se une en el recuerdo y homenaje a su figura, agradeciendo la huella que deja en el tejido empresarial y social de la Comunidad. Las Cámaras y su Consejo se consideran unas ‘privilegiadas’ por haber contado con su trabajo, su esfuerzo y sus buenas iniciativas”, zanjaron.

Cabe recordar que, por su liderazgo institucional en beneficio del tejido empresarial mirandés, su trayectoria empresarial y sus valores humanos ejemplares, el pasado 23 de octubre recibió el unánime reconocimiento de la ciudad y de los empresarios de toda Castilla y León a su trayectoria.