La exabadesa de Belorado y un anticuario, detenidos por un presunto delito de apropiación y receptación de bienes

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Entrada y registro por sorpresa este jueves, a primera hora de la mañana, en el monasterio de Belorado, donde residen las monjas okupas sobre las que pesa una orden de desahucio a raíz de su ruptura con la Iglesia católica en mayo de 2024. La actuación, a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Guardia Civil, se ha saldado con la detención de la exabadesa del convento, Laura García de Viedma (Sor Isabel de la Trinidad).

Según detalla a este periódico Florentino Aláez, abogado de las exclarisas junto a Enrique García de Viedma, la orden de entrada y registro proviene del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca. Pendientes ambos de concretar el motivo de la intervención y del posterior arresto, les consta que a Sor Isabel se le imputa un presunto delito de apropiación indebida de bienes de la comunicad monástica.

El «problema», a juicio de Aláez, reside en que se debería determinar fehacientemente «quién representa a la comunidad». En este sentido, subraya que en cualquier congregación religiosa «están todo el día comprando y vendiendo bienes». Por ejemplo, el «chocolate» que las propias exmonjas comercializan a través de internet.

Por ahora, la defensa de García de Viedma desconoce si ya ha sido interrogada por la Guardia Civil. No obstante, Aláez se desplazará esta misma tarde a Belorado para recabar información sobre el registro. Lo único claro, en estos momentos, es que se trata de un «procedimiento» totalmente distinto a los demás y que la denuncia no proviene del Arzobispado de Burgos, sino de «un señor que no conocemos».

Fuentes oficiales confirman que la investigación se inició tras «detectarse en el mercado especializado de antigüedades diversas piezas que podrían corresponder al patrimonio histórico del monasterio de Belorado». Aparte, precisan que se ha procedido a la detención de una segunda persona. Se trata, tal y como ha podido acreditar este diario, de un anticuario que deberá responder por un supuesto delito de receptación.

Mientras tanto, el resto de exclarisas dicen ignorar «los motivos y el alcance de dicha actuación». La entrada de la Guardia Civil, aseguran, les ha pillado por «sorpresa». De hecho, reprochan que nadie les avisara de que había una orden del juzgado cuando ellas mismas siempre han «colaborado lealmente con la autoridad» al «acatar» todas las sentencias judiciales en su contra.

«No hemos cometido ningún delito y no tenemos nada que ocultar, por eso no entendemos cómo se ha llegado a esta situación», remarcaba una de las exmonjas, a través de un vídeo difundido en redes sociales, mientras lamenta que se viertan «sospechas infundadas que afectan a nuestra imagen pública». Aun con todo, se sienten «tranquilas» a la espera novedades sobre el paradero y estado de su lideresa.

Sea como fuere, la operación continúa abierta y «no se descartan nuevas intervenciones encaminadas al total esclarecimiento de los hechos».