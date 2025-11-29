Atendido por inhalación de humo en un incendio en Bocos
El fuego se declaró por la mañana en una vivienda en la calle Rosario
Un hombre ha sido atendido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 10.49 horas en la que se alertaba del incendio en una vivienda en la calle Rosario de Bocos, en el término municipal de Villarcayo.
En la información facilitada al 1-1-2 se señala que se trata de un edificio de dos plantas en el que se ven llamas en el tiro de la chimenea.
El centro de emergencias avisó del incidente a Bomberos de Burgos, Guardia Civil de burgos, y Emergencias sanitarias Sacyl para atender a un varón que ha sufrido inhalación de humo.