Atendido por inhalación de humo en un incendio en Bocos

El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Un hombre ha sido atendido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 10.49 horas en la que se alertaba del incendio en una vivienda en la calle Rosario de Bocos, en el término municipal de Villarcayo.

En la información facilitada al 1-1-2 se señala que se trata de un edificio de dos plantas en el que se ven llamas en el tiro de la chimenea.

El centro de emergencias avisó del incidente a Bomberos de Burgos, Guardia Civil de burgos, y Emergencias sanitarias Sacyl para atender a un varón que ha sufrido inhalación de humo.