Atendido por inhalación de humo en un incendio en Bocos

El fuego se declaró por la mañana en una vivienda  en la calle Rosario

112 - Archivo

Un hombre ha sido atendido por inhalación de humo en el incendio de una vivienda. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 10.49 horas en la que se alertaba del incendio en una vivienda en la calle Rosario de Bocos, en el término municipal de Villarcayo.

En la información facilitada al 1-1-2 se señala que se trata de un edificio de dos plantas en el que se ven llamas en el tiro de la chimenea. 

El centro de emergencias avisó del incidente a Bomberos de Burgos, Guardia Civil de burgos, y Emergencias sanitarias Sacyl para atender a un varón que ha sufrido inhalación de humo.

