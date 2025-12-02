La Junta invierte en Miranda 3,7 millones en 28 viviendas colaborativas de alquiler

La alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-QuiñonesJCyL

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), construye este edificio con objeto de contribuir a dotar a la ciudad de Miranda de Ebro de una oferta adecuada y suficiente para los demandantes de vivienda jóvenes de la ciudad.

Se trata de un edificio con un total de 28 viviendas colaborativas en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ubicada en Avenida de Europa.

La promoción cuenta con dos portales independientes y presenta las siguientes características:

Planta baja, destinada a 21 plazas de aparcamiento, cuartos de instalaciones y servicios comunes (caldera centralizada, instalaciones generales, etc.).

Cuatro plantas de viviendas, con dos escaleras que sirven a 3 y 4 viviendas respectivamente, hasta completar un total de 28 viviendas.

En la planta bajocubierta se ubican las zonas coliving de 150 metros cuadrados de uso común junto con una zona de lavandería comunitaria.

Todas las viviendas tienen una superficie útil de 60 m2, cuentan con salón-cocina abierta y equipada, 2 dormitorios, 2 baños totalmente equipados y una terraza de 6 metros cuadrados.

Las viviendas incorporan suelo radiante para calefacción y un sistema de ventilación de doble flujo con recuperador de calor. La calefacción y el agua caliente se generan mediante un sistema centralizado alimentado por biomasa, un combustible ecológico, eficiente y de bajo impacto ambiental.

Todas las viviendas cumplen los estándares del sello de calidad en la construcción de la Junta, Tuya Vivienda, y alcanzan una certificación energética tipo A.

Las viviendas estarán destinadas a jóvenes menores de 36 años, favoreciendo el acceso a una vivienda moderna, eficiente, de calidad y con alquiler asequible para este colectivo.

Junto a estas actuaciones, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, distribuidas en 130 promociones.

En la provincia de Burgos, actualmente, se están desarrollando distintas promociones de construcción de vivienda nueva que ponen a disposición 355 viviendas con una inversión de 47 M€ distribuidas de la siguiente manera; en alquiler un total de 210 viviendas: 144 viviendas en Burgos (en construcción); 38 viviendas en Aranda (en construcción) y 28 viviendas en Miranda de Ebro (en construcción), que son el objeto de esta visita.

En venta, con un descuento del 20% a los jóvenes de menos de 36 años, un total de 145 viviendas: 31 viviendas en Burgos Villimar (obra ya adjudicada); 114 viviendas en en distintos municipios de la provincia: Briviesca, Roa, Peñaranda de Duero, Villarcayo, Canicosa, Villadiego o Melgar de Fernamental entre otros, en los que se trabaja con los Ayuntamientos en distintas fases, siendo alguna de ellas con construcción industrializada.

A mayores se han adquirido a la SAREB 20 viviendas y se han rehabilitado en la legislatura dentro del programa Rehabitare otras 20 viviendas, que con las 51 ya rehabilitadas anteriormente suman 71, lo que supone 91 viviendas más, que junto a las anteriores comprenden un total de 446 viviendas.

Cabe recordar que Burgos parte de un parque de viviendas de alquiler social preexistente construido por la Junta de 364 viviendas, que también había ejecutado otras 660 en venta de protección pública, lo que implica una acción de construcción en la provincia entre la ya realizada y la nueva construcción de 1.275 viviendas.